Alberta'daki Wainwright Askeri Üssü'nde yangında çok sayıda ölü ve yaralı var

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı.

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü facia gibi bir olaya sahne oldu. Kanada Başbakanı Mark Carney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wainwright Askeri Üssü'nde "büyük bir yangına yol açan ciddi bir olayın meydana geldiğini" belirterek, "Alberta eyalet hükümeti ve yerel yetkililerle yakın iş birliği içindeyiz. Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith ile ben, ilgili bakanlarımız ve yetkililerimizle olduğu gibi sıkı temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Yakın geçmişte buna benzer bir olay hatırlamıyorum"

Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olay sonucunda hem hayatını kaybedenlerin hem de yaralananların olduğunu paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyorum" dedi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin detaylı bilgi vermeyen McGuinty, "Yakın geçmişte buna benzer bir olay hatırlamıyorum" sözleriyle facianın boyutuna dikkat çekti. McGuinty olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Alevler üs sınırlarını aştı

Wainwright Belediyesi, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının üs sınırlarının ötesine yayılmasına neden olduğunu açıkladı. Farklı bölgelerden acil durum ekiplerinin üs çevresine sevk edildiği belirtilirken, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durma ve acil durum araçları için yolları açık tutma çağrısı yapıldı.

"Çıkan yangın birçok askeri personeli etkiledi"

Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, yangını "önemli ve trajik" olarak niteleyerek, "Çıkan yangın cesur askerlerimizden birçoğunu etkiliyor" dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney ile iletişimi sürdürdüğünü vurgulayan Smith, "Olaydan etkilenenlere bakım ve destek sağlayan ilk müdahale ekiplerine ve tüm ilgili görevlilere teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan bazı basın kuruluşları, yangın öncesinde üste patlama meydana geldiği iddiasını gündeme taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı