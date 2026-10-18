Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü

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Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlenirken, Suudi Arabistan'a ait bir askeri helikopterin düşmesi bölgedeki gerilimi artırdı. Husiler, Yemen sınırındaki Necran bölgesinde bir Apache helikopterini düşürdüklerini duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ve 2 mürettebatın hayatını kaybettiği yönündeki açıklaması ise olayın nedenine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

HUSİLER SUUDİ HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜKLERİNİ DUYURDU

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi saldırı helikopterinin ülkenin güneyindeki Necran bölgesi yakınlarında düşürüldüğünü öne sürdü.

Husilere bağlı SABA haber ajansında da yer alan açıklamada Saree, helikopterin Yemen-Suudi Arabistan sınırındaki Husi mevzilerine yönelik askeri faaliyet yürüttüğü sırada hedef alındığını savundu.

Saldırıda "uygun bir silah" kullanıldığını belirten Saree, operasyonun hangi hava savunma sistemiyle gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin aktarılan açıklamasında ise helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ve olayda 2 mürettebatın yaşamını yitirdiği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A AİT İHA'YI DA DÜŞÜRDÜLER

Husilerin askeri sözcüsü Saree'nin açıklamalarında, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayeti üzerinde uçuş yapan Suudi Arabistan'a ait silahlı insansız hava aracının da düşürüldüğü iddia edildi. Bölgedeki hava operasyonları ve karşılıklı saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan-Yemen sınırında askeri hareketlilik devam ederken, Husilerin insansız hava aracına ilişkin iddiası da bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN HAVALİMANLARI VE PETROL TESİSLERİ HEDEFTE

Bölgedeki gerilim son aylarda yalnızca Yemen sınırıyla sınırlı kalmadı. Husiler, ağustos ayında Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havalimanını ve petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, söz konusu saldırıların Suudi Arabistan'a ait insansız hava araçlarının Yemen hava sahasını ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiğini savundu.

Ekim ayında ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların hedefi oldu. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi yaralandı.

Suudi Arabistan yönetimi, saldırıların ardından hava savunma sistemlerinin neden yetersiz kaldığını belirlemek üzere inceleme başlattı.

YEMEN'DEKİ SAVAŞ 2014'TEN BU YANA DEVAM EDİYOR

Yemen'deki iç savaş, İran destekli Husilerin 2014 yılında başkent Sana ve ülkenin geniş bir bölümünde kontrolü ele geçirmesiyle derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon ise 2015 yılında uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla çatışmalara müdahil oldu.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 2022 yılında sağlanan ateşkes, ülkedeki çatışmaların önemli ölçüde azalmasını sağladı. Ancak siyasi çözüm sağlanamaması ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların devam etmesi nedeniyle kalıcı barışa ulaşılamadı.

Temmuz 2026'da çatışmaların yeniden yoğunlaşmasıyla Husiler, Suudi Arabistan'ın askeri noktalarının yanı sıra havalimanları ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdı.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Son helikopter olayı, Suudi Arabistan'ın hava savunma kapasitesinin ve Yemen sınırındaki askeri operasyonlarının yeniden tartışıldığı bir dönemde yaşandı.

Husilerin Apache helikopterini düşürdüklerine ilişkin iddiası henüz bağımsız olarak doğrulanmazken, tarafların karşılıklı saldırıları Yemen'deki çatışmaların daha geniş bir bölgeye yayılabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

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