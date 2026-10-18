Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Soner Olgun, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı için saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Olgun, Teşvikiye Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı’na defnedilecek.

  • Pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden müzisyen Soner Olgun için saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek.
  • Olgun'un cenazesi Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
  • "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" eserleriyle tanınan Olgun, müziğin yanı sıra tiyatro ve televizyon alanında da çalışmalar yaptı.

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden müzisyen Soner Olgun, bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek.

İLK TÖREN SAAT 11.00’DE

16 Ekim’de yaşamını yitiren müzisyen, besteci ve söz yazarı Soner Olgun için saat 11.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören yapılacak. Sanatçının ailesi, yakınları ve sevenleri burada bir araya gelecek.

HASDAL MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK

Anma töreninin ardından Olgun’un cenazesi Teşvikiye Camisi’ne götürülecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının naaşı Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

MÜZİK VE TELEVİZYONDA İZ BIRAKTI

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi eserleriyle tanınan Soner Olgun, müzik çalışmalarının yanı sıra tiyatro ve televizyon alanında da görev aldı. Hazırlayıp sunduğu müzik programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sanatçı, halk müziğine getirdiği kendine özgü yorumuyla tanındı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 109 sitede yayınlandı.
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber

Korktuğu başına geldi! Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor
Mason Greenwood penaltılarda korkutuyor

Greenwood'un penaltı istatistiği felaket
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNazif Dayikaraca:

Tamam götürün sahneye orda iyi anın alkışlayın türküler şarkılar eşliğinde bir tören yapın bir iki akşamdan kalmada konuşma yapsın ordan mezara götürün getirmeyin camiye Allah'ın evine düğüne gider gibi gelipte kirletmesinler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri üzüntüden ağlatacak haber
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler

"Hayat pahalı" diyerek sokağa çıkıp lüks mağazaları yağmaladılar

Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı

Zor günler geçiren Fatma Betül Sayan’ın kız kardeşi yeni görevinde

Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı

Ünlü şarkıcı Paris'te göstericilerin arasında kaldı: O anları paylaştı
ABD Başkanı Trump, İran'da nükleer kapasitelerin yok edildiğini savundu

Trump'tan savaşın uzayabileceği sinyali: Biraz daha kalabiliriz
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay

Barcelonalı Lamine Yamal'a kafa attı!
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi

Ülke kaosa sürükleniyor! Gelen uyarı ateşe benzin dökecek cinsten