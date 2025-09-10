İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı, birçok kent için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. İstanbul da dahil olmak üzere pek çok şehirde yarından itibaren yağışların etkili olacağı belirtilirken, önümüzdeki hafta için de yeni bir alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ülkenin geri kalanında ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hâkim.
KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Bugün ve yarın (Perşembe) özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde kısa süreli ama şiddetli hava olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.
SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Hava sıcaklıklarında da bölgesel artış gözlemleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması, diğer bölgelerde ise ciddi bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar özellikle batı ve güney bölgelerde 35 derecekye kadar ulaşabilir.
İSTANBUL'A GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
Hafta başında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel sağanaklar görülürken, hafta sonuna doğru ,se Marmara ve Batı Karadeniz'de de yerel yağışlar etkili olabilir. Özellikle İstanbul'da Cuma günü kısa süreli sağanaklar, önümüzdeki hafta başında ise gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Salı günü, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların ani sel, su baskını ve dolu riski gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarlar genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Ancak Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar bekleniyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın zaman zaman 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Bölgelere göre ortalama hava sıcaklığı şu şekilde:
MARMARA
Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
• İstanbul 29°C
• Edirne 33°C
• Çanakkale 35°C
• Kırklareli 31°C
EGE
Açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak.
• İzmir 34°C
• Denizli 35°C
• Manisa 36°C
• Afyonkarahisar 27°C
AKDENİZ
Güneşli bir gün bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuvvetli esmesi bekleniyor.
• Adana & Antalya 36°C
• Burdur 32°C
• Hatay 33°C
İÇ ANADOLU
Açık ve güneşli bir hava bekleniyor.
• Ankara 26°C
• Konya 28°C
• Eskişehir 28°C
• Çankırı 27°C
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerde yerel sağanak yağış geçişleri görülebilir.
• Zonguldak 25°C
• Sinop 28°C
• Bolu 26°C
• Düzce 29°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu; kıyı ve iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
• Samsun 25°C
• Trabzon 24°C
• Artvin 21°C
• Amasya 27°C
DOĞU ANADOLU
Kuzeydoğu kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın güneybatıda zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
• Kars 18°C
• Erzurum 19°C
• Van 25°C
• Malatya 29°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Genel olarak açık ve sıcak bir hava bekleniyor.
• Diyarbakır 32°C
• Gaziantep 33°C
• Mardin 31°C
• Siirt 32°C