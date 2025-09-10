Haberler

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı
Haber Videosu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı, birçok kent için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. İstanbul da dahil olmak üzere pek çok şehirde yarından itibaren yağışların etkili olacağı belirtilirken, önümüzdeki hafta için de yeni bir alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ülkenin geri kalanında ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hâkim.

KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Bugün ve yarın (Perşembe) özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde kısa süreli ama şiddetli hava olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarında da bölgesel artış gözlemleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması, diğer bölgelerde ise ciddi bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar özellikle batı ve güney bölgelerde 35 derecekye kadar ulaşabilir.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

İSTANBUL'A GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Hafta başında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel sağanaklar görülürken, hafta sonuna doğru ,se Marmara ve Batı Karadeniz'de de yerel yağışlar etkili olabilir. Özellikle İstanbul'da Cuma günü kısa süreli sağanaklar, önümüzdeki hafta başında ise gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

Salı günü, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların ani sel, su baskını ve dolu riski gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade ediliyor.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarlar genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Ancak Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar bekleniyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın zaman zaman 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

Bölgelere göre ortalama hava sıcaklığı şu şekilde:

MARMARA

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

• İstanbul 29°C

• Edirne 33°C

• Çanakkale 35°C

• Kırklareli 31°C

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

EGE

Açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak.

• İzmir 34°C

• Denizli 35°C

• Manisa 36°C

• Afyonkarahisar 27°C

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

AKDENİZ

Güneşli bir gün bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuvvetli esmesi bekleniyor.

• Adana & Antalya 36°C

• Burdur 32°C

• Hatay 33°C

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

• Ankara 26°C

• Konya 28°C

• Eskişehir 28°C

• Çankırı 27°C

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerde yerel sağanak yağış geçişleri görülebilir.

• Zonguldak 25°C

• Sinop 28°C

• Bolu 26°C

• Düzce 29°C

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu; kıyı ve iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

• Samsun 25°C

• Trabzon 24°C

• Artvin 21°C

• Amasya 27°C

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU

Kuzeydoğu kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın güneybatıda zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

• Kars 18°C

• Erzurum 19°C

• Van 25°C

• Malatya 29°C

İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genel olarak açık ve sıcak bir hava bekleniyor.

• Diyarbakır 32°C

• Gaziantep 33°C

• Mardin 31°C

• Siirt 32°C

Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
Rusya'nın hamlesi sonrası Trump'tan savaş açıklaması: Hadi bakalım başlıyoruz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj: Hadi bakalım başlıyoruz
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı

24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı
Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

Ölü sayısı 30'a yükseldi, görüntülerdeki kişi Maliye Bakanı
Korona kabusu yeniden hortladı! Vakalar patladı, uzmanlardan maske uyarısı geldi

Milyonları öldüren kabus yeniden hortladı, kötü haberi uzmanlar verdi
Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı

Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı
Ev almak için altın bozdurmaya gitti, kuyumcudan aldığı cevapla şoke oldu

Ev almak için altın bozdurmaya gitti, kuyumcunun cevabıyla şoke oldu
Terlik ya da topuklu ayakkabıyla trafiğe çıkan ceza yiyebilir

Sürücüler aman dikkat! Bu ayakkabılarla trafiğe çıkana ceza kapıda
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Beykoz'da istifalar sürüyor! CHP'li Meclis Üyesi Nevzat Cebeci ayrılığı duyurdu

CHP'li belediyede istifa depremi! Bir isim daha ayrılığı duyurdu
Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa

Fenerbahçe'de Tedesco sonrası beklenmedik istifa
Boşanma davasında şahit olduğu durumu anlattı, dinleyenler 'Yok artık' dedi

Boşanma davasından çıktı, anlattıkları "Yok artık" dedirtti
Nesli tükenmekte olan balığı zıpkınla vurdu

Turizm cennetinde isyan ettiren görüntü! Belediye harekete geçti
Dökülen dişleri yeniden çıkartan ilaç geliştirildi

Dişler yeniden çıkarılabilir! Piyasaya sürüleceği tarih belli oldu
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara

Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara
'Haftada 4 gün mesai' için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek

Bütün çalışanları ilgilendiren mesai düzenlemesi için düğmeye basıldı
İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi

İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi
Xabi Alonso'dan çok konuşulacak Arda Güler kararı

Xabi Alonso'dan çok konuşulacak Arda Güler kararı
Memur maaş promosyonunda ilk rakamlar geldi: 90 ile 138 bin TL arasında

Memurları mest edecek rakamlar! 90 ile 138 bin TL arası ödenecek
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Gürsel Tekin'i yıkan haber! İl başkanlığından apar topar ayrıldı

Gürsel Tekin'i yıkan haber! İl başkanlığından apar topar ayrıldı
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'e milli takım sürprizi

Fatih Terim'e milli takım sürprizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.