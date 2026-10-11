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Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı

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Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
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Rusya ile Ukrayna, enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmak için ateşkes konusunda anlaştı. Gelişmeyi duyuran ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini belirterek taraflara anlaşmaya uyma çağrısında bulundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi ilan edildiğini duyurdu.
  • Ateşkesin hem Moskova hem de Kiev tarafından kabul edildiği ve derhal yürürlüğe girdiği belirtildi.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurması halinde Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Son dönemde enerji altyapılarına yönelik karşılıklı saldırıların arttığı Rusya- Ukrayna Savaşı'nda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı.

TRUMP DUYURDU

Söz konusu gelişmeyi ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,  "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir" dedi.

Ateşkesin hem Moskova hem de Kiev tarafından kabul edildiğini ve derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, taraflara anlaşmayı bozmama çağrısında bulundu.

ENERJİ TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR KÜRESEL PİYASALARI DA ETKİLEDİ

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta son dönemde enerji altyapıları, karşılıklı saldırıların başlıca hedeflerinden biri haline geldi. Elektrik üretim ve dağıtım tesisleri ile petrol ve doğal gaz altyapısına yönelik saldırılar, iki ülkede de enerji arzının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Elektrik şebekelerinde meydana gelen hasarlar, bazı bölgelerde kesintilere ve enerji hizmetlerinde aksamalara yol açtı.

Karşılıklı saldırılar küresel enerji piyasalarında da belirsizliği artırdı. Özellikle Rusya'daki petrol rafinerilerinin hedef alınması, küresel akaryakıt arzını olumsuz etkileyerek başta motorin olmak üzere yakıt fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırırken dünya genelinde enflasyon endişelerini de güçlendirdi. 

ZELENSKİ RUSYA’YA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ukrayna'nın savunma imkanlarını güçlendirmek için Avrupalı liderlerle görüşmeler yapacaklarını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile enerji ateşkesine hazır olduklarını belirtmişti

Zelenski, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün bile enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmak mümkün ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bunu yapmak istemiyor. Rusya enerji altyapımıza yönelik saldırıları durdurursa, Ukrayna Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır olur. Gerginliği azaltmaya yönelik her türlü adım karşılıklı olmalı ve gerçek garantileri içermelidir."

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber Yorumları128547Ab&:

Atın bu Zelenskiyide Eko nun yanına nasıl olsa ikiside komedyen ikiside proje

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıbekir yapici:

ne alaka yalama.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıyobaz deşen:

nasıl bir yalamasın dilin zımpara olmuş

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Deger:

o r c tranp

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadnanozer8169:

inanmayın gene tramp yakın zamanda Ukrayna bir saldırı daha yapar gibi düşünüyorum çünkü geçenlerdede böyle dedi ertesi gün Ukrayna petrol depolama alanını bombaladı .

Yorum Beğen1
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