Burak Yılmaz Çorum FK'deki ilk maçında eski takımını devirdi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK, 3-0 kazandı.

ÇORUM FK RAHAT KAZANDI

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada Markus Karlsbakk kaydetti.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINDA GALİP

Bu sonuçla birlikte Çorum FK'deki ilk maçına çıkan Burak Yılmaz, eski takımını üzerek galibiyete uzandı. Çorum FK, bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Orhan Ak yönetimindeki Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Çorum FK ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.