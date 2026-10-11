İlkay Gündoğan, Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Galatasaray'da bu sezon toplamda yalnızca 11 dakika süre alabilen 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, bu iddialara açıklık getirdi.

''TRANSFER SÖYLENTİLERİ DOĞRU DEĞİL''

Sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını açıklayan başarılı oyuncu, "Transfer söylentileri doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir şampiyonluk daha kazanmak için her şeyimi vermek istiyorum." dedi.

MAÇ SONUNDAKİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İlkay Gündoğan'ın karşılaşmanın ardından karma alanda yöneltilen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" şeklinde sitemkar bir yanıt vermesi dikkat çekmişti. Benzer şekilde oyuncunun eşi Sara Gündoğan da daha önce yaptığı açıklamada, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun." ifadelerini kullanmıştı. Bu söylemler üzerine İlkay Gündoğan'ın takımdan gönderileceği öne sürülmüştü.

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