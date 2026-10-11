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Dolmabahçe'de 4'te 4! Beşiktaş zorlu maçta Kocaelispor engelini aştı

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Dolmabahçe'de 4'te 4! Beşiktaş zorlu maçta Kocaelispor engelini aştı
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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti ve 15 puana yükselerek ikinci sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılar, bu sezon kendi sahasında oynadığı dördüncü maçta da 3 puanı aldı.

  • Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor'u 2-1 yendi.
  • Beşiktaş'ın gollerini 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Vlahovic attı; Kocaelispor'un golünü 27. dakikada Show kaydetti.
  • Bu sonuçla Beşiktaş puanını 15'e yükselterek ikinci sıraya çıktı; Kocaelispor 12 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1 kazandı. 

AYAKLARIYLA TOPU ÇIKARDI

10. dakikada Djalo'nun ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, ayaklarıyla topu çıkardı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

18. dakikada Beşiktaş golü buldu. Orta sahadaki Murillo'nun savunmanın arkasına attığı pasa sağ kanattan Cerny hareketlendi. Çek futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahası çizgisinin gerisine çıkardığı pasa gelişine yerden düzgün bir vuruş çıkaran Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

NÜBEL'İN YÜZÜNE ÇARPAN TOP KORNERE GİTTİ

25. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin kafa pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Sissoho'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in yüzüne çarptı ve kornere gitti.

KOCAELİSPOR SKORU DENGELEDİ

27. dakikada Kocaelispor beraberliği sağladı. Soldan kullanılan kornerde Uğur Kaan Yıldız'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Nübel topu yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Agyei'nin sırtına çarptı ve boşta kaldı. Altıpas içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Show'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı.

BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNDE

29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ taraftan Cerny'nin kullandığı kornerde Djalo, Tayfur Bingöl'le mücadelesinde yerde kalırken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada Vlahovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti.

İNANILMAZ BİR GOL KAÇTI

Mücadelenin 52. dakikasında inanılmaz şeyler oldu. Beşiktaş'ta İlhan Fakılı çalımlarla ceza sahasına girdi ve vuruşunda top direkten döndü. Devamında Trossard'ın şutunu Serhat kurtardı. Dönen topta topu alan Vlahovic'in vuruşunda da Serhat yeniden başarılı oldu. 

BEŞİKTAŞ'TAN İÇ SAHADA 4'TE 4!

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte bu sezon iç sahada oynadığı dördüncü maçı da kazanan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri puanını 15'e yükselterek ikinci sıraya çıktı. Kocaelispor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. 

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Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerhan acar:

zannetmiyorum bjk bu sene şampiyon olacağını bir Galatasaray olarak amed spor olacak diye düşünüyorum

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