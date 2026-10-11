Haberler

Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta Çek futbolcu Vaclav Cerny, Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kocaelispor’u konuk eden Beşiktaş'a Çek futbolcu Vaclav Cerny'den kötü haber geldi.

CERNY OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlıların Çek hücum oyuncusu Vaclav Cerny, karşılaşmanın 38. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edemedi.

İLHAN FAKILI OYUNA GİRDİ

Saha kenarında yapılan ilk kontrollerinin ardından oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli futbolcunun yerine 39. dakikada İlhan Fakılı oyuna dahil oldu. Cerny’nin sakatlık durumu ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak detaylı tıbbi tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

İlgili Haberler
Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçtiDusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 31 dakikada 3 golCanlı anlatım: Dolmabahçe'de 31 dakikada 3 gol
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

Kendisini alkışlayanlarla kafa buldu! Verdikleri tepki akıllara zarar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı

Yine puan aldılar! Acun'un takımı İngiltere'ye korku salıyor
Burak Yılmaz Çorum FK'deki ilk maçında eski takımını devirdi

Çorum FK'deki ilk maçında eski takımıyla karşılaştı! İşte sonuç
Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rapçi Lvbel C5 hakkında karar: Edebiyat eğitimi şartı getirildi

Şarkı sözleri başına dert oldu: Ünlü rapçiye verilen ceza bomba

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia

Tümer'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada

11 kişinin öldüğü katliam gibi kaza sonrası düğmeye basıldı
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek

Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek