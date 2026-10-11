Bin yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı, anında tadıldı

3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, Havran'da bin yıllık zeytin ağacında gerçekleştirilen hasat organizasyonu oldu.

BEKLETİLMEDEN SIKIMA ALINDI

Festival kapsamında düzenlenen etkinlikte, bin yıldır ürün veren kadim zeytin ağacından toplanan zeytinler bekletilmeden sıkıma alınarak zeytinyağı elde edildi. Katılımcılar, bin yıllık ağacın ürününden elde edilen taze zeytinyağını tatma fırsatı buldu.

“LEZZETİ VE ŞİFAYI HEP BİRLİKTE PAYLAŞMIŞ OLDUK”

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, bin yıllık zeytin ağacının bölgenin zeytincilik kültürünü ve tarihini temsil ettiğini belirterek, "Bu kadim ağacın bin yıldır sunduğu lezzeti ve şifayı bugün hep birlikte paylaşmış olduk. Hasadı yapılan zeytinleri anında sıkarak elde ettiğimiz yağı tattık. Bu bizim için çok özel ve anlamlı bir etkinlik oldu" dedi.

16 BİN 2 KİŞİNİN KATILIMIYLA REKOR KIRILDI

Festivalin üçüncü yılında önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Çetin, bir gün önce gerçekleştirilen organizasyonda 16 bin 2 kişinin katılımıyla toplu zeytinyağı tadım rekorunun da kırıldığını söyledi.

Çetin, Edremit'in zeytin ve zeytinyağıyla dünya çapında tanınırlığını artırmayı hedeflediklerini belirterek, festivale katkı sunan herkese teşekkür etti.

Bin yıllık zeytin ağacından yapılan hasada AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı