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Sergen Yalçın 5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım

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Sergen Yalçın 5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım
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Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maç hakkında konuştu. Kadro tercihine değinen Yalçın, ''Galatasaray'da yeni yapılan transferler Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun Barcelona maçında kesinlikle oynamaması lazım. Galatasaray eski kadrosuyla çıkması lazım'' yorumunda bulundu.

  • Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Barcelona maçında yeni transferler Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun oynamaması gerektiğini söyledi.
  • Yalçın, Barış Alper'in sağ bek pozisyonunda oynamaya devam etmesi gerektiğini belirtti.
  • Yalçın, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki görüntüsünün Barcelona maçı için yeterli olmadığını ifade etti.

Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maç hakkında Kafa Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. 

''BARIŞ ALPER'İN POZİSYONU SAĞ BEK''

Barış Alper'in sağ bek pozisyonunda oynamaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Sergen Yalçın, ''Barış Alper'in pozisyonu sağ bek. Niye sağ bek diyeceksin, önde oynayan futbolcudan beklenti her zaman fazla olur. Arkada oynayan oyuncu daha rahattır. Barış güçlü bir oyuncu. Arkadan gelirse daha çok iş yapar. Bek gibi oynayacak. Açık gibi oynamaya çalıştı son maçta. Esas iş önce savunma, sonra hücum. Çok büyük beklenti içine girersen Barış Alper'den o zaman eleştirirsin.'' dedi. 

''ESKİ KADROSUYLA ÇIKMASI LAZIM''

Barcelona karşılaşmasındaki kadro tercihi hakkında konuşan Yalçın, ' ' Galatasaray'da yeni yapılan transferler  Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'nun Barcelona maçında kesinlikle oynamaması lazım. Galatasaray eski kadrosuyla çıkması lazım. Galatasaray'ın kesinlikle biraz beklemesi gerecek. Belki faydalı olacaklar sonra, onu bilmiyorum. Ama şu an için hiç olmaz. Uykum geldi seyrederken. Galatasaray 10 kişi kalınca maç hareketlendi. Galatasaray Osimhen ve Lemina girince kazandı.'' değerlendirmesinde bulundu.

''BARCELONA MAÇINA YETMEZ''

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, ''Kasımpaşa maçında görüntü Barcelona maçına yetmez. O yüzden diyorum eski oyuncularla. Galatasaray taraftarının tarafından konuşalım, oyundan mutlu olduğunu düşünmüyorum.'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısafir:

sergen komik olma. batrakov ve leao bu maçlarda oynamayacak da yerlerine kim oynayacak acaba. öyle işkembeden sallıyorsun

Yorum Beğen3
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