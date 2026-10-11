Haberler

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak Fatih Tekke'nin gelmesi gerektiğini savundu. Kahveci, "Benim şahsi görüşüm Fatih Tekke olmalı. Neden? Kadroyu seçtiğinde bir soru sorulursa tanıdığım Fatih Hoca şeffafça açıklamasını yapar'' yorumunda bulundu.

  • Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük dönemi sona erdi.
  • Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Fatih Tekke'nin getirilmesini önerdi.
  • Kahveci, Arda Turan ve Okan Buruk'un kulüplerindeki görevlerine devam etmeleri nedeniyle milli takım teknik direktörlüğü için uygun olmadığını belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona ererken, ay-yıldızlı ekibin yeni teknik patronunun kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni teknik direktör arayışları kapsamında Arda Turan başta olmak üzere birçok isim tartışılırken, eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci'den sürpriz bir öneri geldi.

''BENİM ŞAHSİ GÖRÜŞÜM FATİH TEKKE OLMALI''

Kontraspor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, gündemdeki adayları tek tek eleyerek A Milli Takım'ın başına Fatih Tekke'nin getirilmesi gerektiğini savundu. Fatih Tekke'nin iletişim gücüne ve adaletli yapısına vurgu yapan Kahveci, "Benim şahsi görüşüm Fatih Tekke olmalı. Neden? Kadroyu seçtiğinde bir soru sorulursa tanıdığım Fatih Hoca şeffafça açıklamasını yapar. Mağlup olunduğunda da 'Şunu yapmak istedik, yapamadık' diyerek doğrudan futbolu konuşur. Elinden geldiğince adaletli olmaya çalışır. Ayrıca milli takımın başına yeni bir yüz olarak gelmesini isterim." dedi. 

GÜNDEMDEKİ DİĞER ADAYLARI ELEDİ

Milli takım için ismi geçen diğer teknik direktörleri de değerlendiren Kahveci, ''Arda Turan ve Okan Buruk kulüplerinde görevlerine devam ediyor, olmazlar.'' yorumunda bulundu. 

İlgili Haberler
Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecekGüne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Vincenzo Montella'dan duygusal vedaVincenzo Montella'dan duygusal veda
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Türkiye'den Katz'ın Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine sert tepki: Çelik ve Duran'dan peş peşe açıklamalar

İsrailli bakanın skandal Erdoğan sözlerine tokat gibi cevaplar

Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı

Kaslarına güvenen sporcu büyük bir kabus yaşadı
Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi

Korkulan oldu! Ülkeye bomba yağdırdılar
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmre Bayrak:

Aykut Kocaman bu görevi fazlası ile hak ediyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıY. Selim:

az Fatih tekkenin nesini gördün de o gelmeli diyon ya az çokbilmişliğinizi sonraya saklayın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk Tiryaki:

Trabzon a döner milli takım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısahin Cavdar:

Turk milli takımı seviye belli kalite belli bundan fazlası olmaz birbirimizi kandırmayalım yerlide olsa yabancıda olsa farketmez biz fransa italya Belçika ile mücadele edecek takim değiliz bizim futbolcu da futbolda gördük dünya kupasında paraguay Avustralya ezdi niye bizim lig avrupanin dünyanın gerisinde yavaş fiziksiz senin A oyuncuların barış Alper kerem yunus vs vs.hayalet olur böyle rakiplere

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor

Ünlü isim Kayserilileri hedef aldı: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik

Görenleri hayrete düşürdüler!
Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

Ünlü oyuncu babasının köyüne gitti! Hemşehrileriyle poz verdi
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı

Yine puan aldılar! Acun'un takımı İngiltere'ye korku salıyor
Vincenzo Montella'dan duygusal veda

Vincenzo Montella'dan duygusal veda
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar

Türk iş insanının lüks villasına baskın! Tüm servetini gasbettiler
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada

11 kişinin öldüğü katliam gibi kaza sonrası düğmeye basıldı
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı