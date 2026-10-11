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Mısır-Sudan sınırında altın madenine hava saldırısı: 72 ölü

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Sudan ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde bulunan bir altın madenine düzenlenen hava saldırısında 72 madencinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sudan merkezli insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları, saldırının Mısır Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili Mısır makamlarından da bir açıklama yapılmadı.

Sudan'ın kuzey kesimlerindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda birçok madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan merkezli insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları'ndan yapılan açıklamada, dün ülkenin Mısır-Sudan sınır bölgesindeki bir altın madenine hava saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi. Saldırı sonucu 72 madencinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan başka bir açıklamada ise bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi ancak saldırının sorumlularına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Açıklamada, birçok kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

TÜM OKLAR MISIR’A ÇEVRİLDİ

Bazı kaynaklar, saldırının sınırın Mısır tarafında düzenlendiğini ve Mısırlı yetkililerin bölgenin tahliye edilmesine ilişkin uyarıda bulunduğunu iddia etti. Acil Durum Avukatları'ndan yapılan açıklamada da saldırının Mısır Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ancak henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, iddia edilen hava saldırısında kullanılan savaş uçağının tipine ilişkin de bir değerlendirme bulunmuyor.

İKİ TARAF İÇİN DE BAŞLICA GELİR KAYNAĞI

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) süregelen çatışmaları ülkedeki gelir kaynaklarında aksaklıklara neden olurken, altının iki taraf için de başlıca nakit gelir kaynağı haline geldiği değerlendiriliyor. Ülkede son dönemlerde kısıtlı imkanlarla yürütülen madencilik faaliyetlerinin sayısı artarken, uzmanlar buralarda çıkarılan altınların 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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