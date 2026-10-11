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Yemen'e giden göçmen teknesi Cibuti açıklarında alabora oldu, en az 139 kişi öldü

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Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında 300'den fazla göçmen taşıyan teknenin alabora olması sonucu 15'i çocuk en az 139 kişinin öldüğünü, 84 kişiden haber alınamadığını açıkladı. Etiyopyalı olduğu belirtilen 80'den fazla kişi kurtarıldı, arama-kurtarma sürüyor.

Cibuti açıklarında Yemen'e doğru hareket eden 300'den fazla göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonucu 15'i çocuk en az 139 kişi hayatını kaybederken, 84 kişiden ise haber alınamıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti açıklarında 300'den fazla göçmeni taşıyan teknenin alabora olması sonucunda 15'i çocuk olmak üzere en az 139 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı. IOM'un kazadan kurtulanların ifadelerine dayandırdığı açıklamaya göre olay, perşembe gecesi ile cuma sabahı arasında Cibuti'nin Aden Körfezi kıyısındaki Guhere bölgesi açıklarında Babülmendep Boğazı yakınlarında meydana geldi. Cibuti'den Yemen'e doğru hareket ettiği ve 300'den fazla göçmeni taşıdığı belirtilen teknenin alabora olmasının ardından bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Cibutili ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda tamamının Etiyopyalı olduğu belirtilen 80'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi.

IOM Cibuti Misyonu Şefi Alexandre Coissac, yaşanan can kaybından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Ekiplerimiz, acil yardım sağlamak için yerel yetkililerle birlikte sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Coissac ayrıca, açıklanan can kaybı sayısının yalnızca Cibuti'de yetkililer tarafından defnedilen kişileri kapsadığını vurguladı. Bazı göçmenlerin hayatını kaybeden diğer kişileri defnettiğini belirten Coissac, bu naaşların yetkililer tarafından doğrulanana kadar resmi can kaybı istatistiklerine dahil edilmeyeceğini ifade etti. Bölgede arama-kurtarma ve acil yardım çalışmaları sürüyor.

Cibuti ile Yemen arasındaki en dar noktada yaklaşık 20 kilometre genişliğe sahip olduğu belirtilen Babülmendep Boğazı, Afrika Boynuzu üzerinden göç eden binlerce göçmenin kullandığı tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor. Cibuti, göçmenlerin Yemen'e geçiş noktası olmasının yanı sıra, Yemen'de yeniden şiddetlenen çatışmalardan kaçan binlerce kişi için de bir sığınma ve geçiş güzergahı niteliği taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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