Powerbank yangın çıkardı! Uçak acil iniş yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hindistan’da Delhi- Chennai seferini yapan IndiGo Havayolları’na ait yolcu uçağında, baş üstü bagaj bölümünde bulunan bir powerbank’in alev alması paniğe neden oldu. Dumanın fark edilmesi üzerine uçak Hyderabad’a yönlendirilirken, uçak güvenli şekilde iniş yaptı.

UÇAK HYDERABAD’A YÖNLENDİRİLDİ

11 Ekim Pazar günü meydana gelen olayda, IndiGo’nun 6E 6115 sefer sayılı Delhi-Chennai uçağında bir yolcuya ait elektronik cihazdan duman yükseldi. Baş üstü bagaj bölümünde çıkan yangın sırasında bazı yolcuların alevleri çantaları ve giysileriyle söndürmeye çalıştığı görüldü.

Kabin ekibi yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Pilotlar ise güvenlik prosedürleri doğrultusunda rotayı değiştirerek uçağı Hyderabad’daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’na indirdi.

YOLCULAR İÇİN ALTERNATİF UÇAK AYARLANDI

Havayolu şirketi, uçaktaki durumun kontrol altına alındığını ve uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını açıkladı. Yolcuların Chennai’ye ulaşabilmesi için alternatif bir uçak ayarlandığı, yaşanan aksaklık nedeniyle yolculara ikram ve bilgilendirme desteği sağlandığı belirtildi.

Olayda yolcuların ve mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

POWERBANK KULLANIMINA İLİŞKİN KURALLAR GÜNDEMDE

Olay, uçaklarda lityum iyon pil içeren taşınabilir şarj cihazlarının taşınmasına ilişkin güvenlik kurallarını yeniden gündeme getirdi. IndiGo’nun kurallarına göre powerbank’ler el bagajında taşınabiliyor ancak baş üstü bagaj bölmelerine konulamıyor; yolcunun kolayca erişebileceği bir yerde tutulmaları gerekiyor.

Lityum iyon piller aşırı ısınma veya arıza durumunda yangına yol açabildiğinden, bu tür cihazların uçuş sırasında uygun şekilde muhafaza edilmesi önem taşıyor.