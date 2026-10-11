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Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı

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Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı Haber Videosunu İzle
Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı
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Kaslarıyla gövde gösterisi yapan bir sporcu, kendisine göre daha zayıf bir rakibi ile bilek güreşinde karşı karşıya geldi. Hakemin start vermesinin ardından tüm gücüyle rakibine yenmek için hücum eden kaslı sporcu, uzun süren uğraşı sonuç vermeyince mücadeleyi kaybetti.

Bilek güreşi sahnesi, gücün her zaman sadece kas kütlesiyle ölçülemeyeceğini gösteren unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. 

İRİ GÖVDESİYLE ŞOV YAPTI AMA...

İri fiziği ve kaslı yapısıyla podyumda gövde gösterisi yapan sporcu, kendisinden çok daha zayıf görünen rakibiyle masaya oturdu. 

BEKLENMEYEN BİR MAĞLUBİYET

Hakemin işaretiyle başlayan müsabakada, kaslı sporcu rakibini hızlıca devirmek için tüm gücüyle hücuma geçti. Ancak rakibine göre daha zayıf olan rakip, gösterdiği inanılmaz teknik ve dirençle bu sert baskıyı püskürtmeyi başardı. Uzun süren ve nefes kesen mücadele boyunca tüm enerjisini tüketen kaslı sporcu, rakibinin bileğini bükemeyince kontrolü kaybederek maçı da kaybetti. Tekniğin kas gücüne üstün geldiği bu heyecan dolu maç, zayıf rakibin zaferiyle noktalandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

Askerde ayagindaki postalla ancak 40-45 kilo agirliginda olan bir arkadasim vardi zayifliktan yürürken sallanirdi kogusta yapilacak bilek güresine katilmak istediginde güldürmüstü ancak koskoca alay karargahinda bilegini yatiracak babayigit cikmamisti.

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