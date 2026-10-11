Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı

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Bilek güreşi sahnesi, gücün her zaman sadece kas kütlesiyle ölçülemeyeceğini gösteren unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu.

İRİ GÖVDESİYLE ŞOV YAPTI AMA...

İri fiziği ve kaslı yapısıyla podyumda gövde gösterisi yapan sporcu, kendisinden çok daha zayıf görünen rakibiyle masaya oturdu.

BEKLENMEYEN BİR MAĞLUBİYET

Hakemin işaretiyle başlayan müsabakada, kaslı sporcu rakibini hızlıca devirmek için tüm gücüyle hücuma geçti. Ancak rakibine göre daha zayıf olan rakip, gösterdiği inanılmaz teknik ve dirençle bu sert baskıyı püskürtmeyi başardı. Uzun süren ve nefes kesen mücadele boyunca tüm enerjisini tüketen kaslı sporcu, rakibinin bileğini bükemeyince kontrolü kaybederek maçı da kaybetti. Tekniğin kas gücüne üstün geldiği bu heyecan dolu maç, zayıf rakibin zaferiyle noktalandı.