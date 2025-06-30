Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar

İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü. Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı. Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

345 HANELİ YAZLIK SİTE KÜLE DÖNDÜ

Bölgedeki yangınlarda çok sayıda ev ve araç küle dönerken 5 mahalle ise tahliye edildi. İlk bilgilere göre yangında sitedeki çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu. İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.

Seferihisar'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi. Alınan karar sonrası 345 evin bulunduğu site hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yanan evlerdeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor. Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor. Emniyet ekipleri de TOMA'larla yangına müdahale ediyor.

Yangında çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangının olduğu bölgede otoyola çıkış yolları kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

"40 YILLIK HATIRALARIMIZ VARDI HEPSİ KÜLE DÖNDÜ"

Yangında evi yanan Müzeyyen Çağlar Güler adlı vatandaş, gençliğinin de geçtiği evin yok olmasından dolayı üzgün olduklarını söyledi. Güler, "Yok oldu evimiz. Öncelikle bireysel olarak düşünüp neden önlem almadığımızı sorgulamamız lazım. Buradan hepimizin ders çıkarması lazım. 40 yıllık hatıralarımız vardı hepsi küle döndü. Benim gençliğim bu evde geçmişti. Arkamı dönüp bakamıyorum bile" dedi.

Yavuz Güler ise, "Biz Seferihisar'da oturuyoruz, bu evde kayınpederim kayınvalidem vardı. Öğleden sonra dumanları gördük. Onlar da rahatsız, çok yaşlılar. Dumanların ilerlemesinin ardından onları tahliye ettik. Televizyondan evimizin yandığını canlı olarak izledik. Burada kızımın ve oğlumun ilk yaş günlerini yapmıştık. Kendileri şu an 30 ve 32 yaşında. Hatıralarımız vardı hepsi yandı. Önlenebilir miydi bilmiyorum ama ateş düştüğü yeri yakar" diye konuştu.

KUVVETLİ RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

TAHLİYE EDİLEN MAHALLELER

Yangın nedeniyle Seferihisar'ın Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şöhretler Sitesi'nde bazı vatandaşlar jandarma ekiplerince evlerinden tahliye edildi. Bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Bazı vatandaşlar da ellerindeki kıyafetleri alevlerle mücadele etmek için kullandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KOMANDOLAR DEVREDE

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde artan orman yangınlarına karşı denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Yangına neden olabilecek her türlü riski önlemek amacıyla jandarma komando, PÖH ve orman muhafaza görevlileri karadan devriye görevlerini sürdürüyor. Çalışmalara drone ve helikopterlerle havadan da destek veriliyor.