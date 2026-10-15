Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken özellikle kot altında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar için büyük tehlike oluşturdu.

Böyle bir evde yaşayan vatandaşın paylaştığı görüntülerde, penceresinin hemen önünden yoğun şekilde çamurlu su aktığı görüldü. Demir korkulukların arkasından hızla geçen sel suları, adeta evin önünde çağlayan bir dereyi andırdı.

EVİN İÇİNDEN GÖRÜLEN MANZARA KORKUTTU

Sel sularının pencere seviyesine kadar yükseldiği anlarda suyun şiddetli akışı dikkat çekti. Dışarıdaki akıntının pencereye bu kadar yaklaşması, evin su baskını tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Görüntülerde suyun evin içine girip girmediği görülmezken, vatandaşın yaşadığı tehlikeli durum İstanbul'daki sağanağın etkisini bir kez daha gösterdi.

İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİNDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklenirken ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

3 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından kent genelinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken kot altındaki evin penceresinden görülen manzara, selin oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

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