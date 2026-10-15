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Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

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Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
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İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kot altında bulunan bir evde yaşayan vatandaşın paylaştığı görüntüler dikkat çekti. Evin penceresinin hemen önünden büyük bir hızla akan çamurlu sel suları, adeta çağlayan bir dereyi andırdı. Suların pencere seviyesine kadar yükselmesi korku dolu anlara neden olurken, ortaya çıkan manzara şiddetli sağanağın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

  • İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle kent genelinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı, çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi.
  • İstanbul'daki sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.
  • Kot altında bulunan bir evin penceresinin önünden yoğun çamurlu su aktığı ve sel sularının pencere seviyesine kadar yükseldiği görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken özellikle kot altında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar için büyük tehlike oluşturdu.

Böyle bir evde yaşayan vatandaşın paylaştığı görüntülerde, penceresinin hemen önünden yoğun şekilde çamurlu su aktığı görüldü. Demir korkulukların arkasından hızla geçen sel suları, adeta evin önünde çağlayan bir dereyi andırdı.

EVİN İÇİNDEN GÖRÜLEN MANZARA KORKUTTU

Sel sularının pencere seviyesine kadar yükseldiği anlarda suyun şiddetli akışı dikkat çekti. Dışarıdaki akıntının pencereye bu kadar yaklaşması, evin su baskını tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Görüntülerde suyun evin içine girip girmediği görülmezken, vatandaşın yaşadığı tehlikeli durum İstanbul'daki sağanağın etkisini bir kez daha gösterdi.

İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİNDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklenirken ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

3 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından kent genelinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken kot altındaki evin penceresinden görülen manzara, selin oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpqmfktcmrh:

dış güçler de

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

Kabus Değil Rahmet bereket istanbul 100 yıldır suya hasret kalmıştı çok şükür Rabbim nasip eyledi 60 Saat sonra Yine Rahmet yağacak Anadoluyakasına Şükredin

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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Ne işi var onun orada?

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