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Beykoz'da kuyuya düşen işçiyle İstanbul'daki selde ölü sayısı 4'e yükseldi

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İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle can kaybı 4'e çıktı. Beykoz'da bir okul inşaatındaki kuyuya düşen işçinin ölümüyle artan bilançoda 7 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor. Son olarak gündüz saatlerinde Beykoz'da bir okul inşaatında kuyuya biriken suyun tahliyesini yapmak için çalışan işçi Faik Şentürk, kuyuya düşerek hayatını kaybetti. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, 7 kişinin de hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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