İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer

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Uzun yıllar sonra EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, dev bir transfere imza attı.

LONNIE WALKER IV, BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, NBA ekibi Denver Nuggets'ın serbest bıraktığı 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı. Lonnie Walker IV'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

NBA PERFORMANSI

NBA'de San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formalarını giyen Lonnie Walker IV, toplam 342 maça çıktı ve 10 sayı, 2,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamalarını yakaladı.

AVRUPA'DA DA FORMA GİYDİ

Yıldız oyuncu, 2024-2025 sezonunda Zalgiris Kaunas'a, geride bıraktığımız sezonda da Maccabi Playtika Tel Aviv'e transfer olmuştu.