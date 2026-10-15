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Victoria’s Secret defilesine seçilemeyen Romee Strijd’den tepki: Bir daha katılmam

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Victoria’s Secret defilesine seçilemeyen Romee Strijd’den tepki: Bir daha katılmam
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Victoria’s Secret’ın eski meleklerinden Romee Strijd, aylarca hazırlandığı defileye seçilmediğini açıkladı. Haftalarca belirsizlik yaşadığını anlatan model, kendisine davranılma biçimine tepki göstererek yeniden seçmelere katılmayı düşünmediğini söyledi.

  • Romee Strijd, aylarca hazırlandığı 2026 Victoria's Secret defilesine seçilmediğini açıkladı.
  • Strijd, seçmelerin ardından beş hafta boyunca sonucu bilmeden antrenmanlarına devam etti.
  • Strijd, sürecin yürütülme ve kendisine davranılma biçimini sevmediği için yeniden seçmelere katılmayı düşünmediğini belirtti.

Victoria’s Secret’ın eski meleklerinden Romee Strijd, aylarca hazırlandığı 2026 defilesine seçilmediğini açıkladı. Haftalarca yanıt beklediğini anlatan model, sürecin yürütülme biçimine tepki göstererek yeniden seçmelere katılmayı düşünmediğini söyledi.

Ünlü model Romee Strijd, Victoria’s Secret defilesinin seçmelerinde yaşadıklarını TikTok hesabında yayımladığı iki videoda anlattı. Aylarca antrenman yaptığını belirten Strijd, seçmelerin ardından beş hafta boyunca belirsizlik yaşadığını dile getirdi.

HAFTALARCA YANIT BEKLEDİ

İki çocuk annesi model, ailesine zaman ayırırken defile için hazırlanmanın kendisini zorladığını belirtti. Seçilip seçilmediğini bilmeden antrenmanlarını sürdürdüğünü anlatan Strijd, bu sürece çok fazla zaman ve enerji harcadığını söyledi.

Menajeriyle yaptığı görüşmenin ardından olumsuz yanıtı öğrendiğini açıklayan model, reddedilmenin mesleğinin bir parçası olduğunu ve bunu anlayabildiğini ifade etti.

“BANA DAVRANILMA BİÇİMİNİ SEVMEDİM”

Açıklaması sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Strijd, ajansından yeterli destek görmediğini de dile getirdi. Ünlü model, “Gelecekte yeniden seçmelere katılacağımı sanmıyorum çünkü sürecin nasıl ilerlediğini sevmedim. Bana davranılma biçimini sevmedim” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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