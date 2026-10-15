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Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar

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Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar
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Spor yorumcusu Tümer Metin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin önündeki 5 maçı değerlendirdi. Metin, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ve Slavia Prag'ı yeneceğini ancak Galatasaray, Göztepe ve Liverpool maçlarında mağlup olacağını öne sürdü.

Spor yorumcusu Tümer Metin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin önündeki 5 maçı Asist Analiz YouTube kanalında değerlendirdi.

MAÇ SONUÇLARINI TAHMİN ETTİ

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sırasıyla oynayacağı Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray, Göztepe ve Liverpool maçlarında alacağı sonuçlara dair tahminini paylaştı. 

5 MAÇTA 2 GALİBİYET, 3 MAĞLUBİYET

Ünlü yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ve Slavia Prag'ı yeneceğini ifade ederek, ardından ligde ve Avrupa'da oynayacağı Galatasaray, Göztepe ve Liverpool maçlarında mağlup olacağını öne sürdü. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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