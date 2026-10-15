Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar

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Spor yorumcusu Tümer Metin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin önündeki 5 maçı Asist Analiz YouTube kanalında değerlendirdi.

MAÇ SONUÇLARINI TAHMİN ETTİ

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sırasıyla oynayacağı Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray, Göztepe ve Liverpool maçlarında alacağı sonuçlara dair tahminini paylaştı.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET, 3 MAĞLUBİYET

Ünlü yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ve Slavia Prag'ı yeneceğini ifade ederek, ardından ligde ve Avrupa'da oynayacağı Galatasaray, Göztepe ve Liverpool maçlarında mağlup olacağını öne sürdü.