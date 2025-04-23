Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştiriliyor. Heyette CHP Genel Başkanı Özgür Özel de var.

Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Kurtuluş savaşımızın baş komutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk. Egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden Meclis 105. yılında. Milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Yüce çatı altında görev yapan isimler olarak cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz. 23 Nisan sadece ülkemiz çocukları için değil tüm dünya çocuklarını da hatırlama günüdür. Milli birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizi minnetle yad ediyorum.

BAKAN BOLAT'TAN 23 NİSAN KUTLAMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105'inci yıl dönümünü ve kıymetli yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Meclisimizin kuruluşunda ve istiklâl mücadelemizde emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; vatan uğruna şehit düşen evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Geleceğimizin teminatı yavrularımızın sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir hayat sürmelerini, her günlerinin 23 Nisan sevinciyle geçmesini temenni ediyorum.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DA 23 NİSAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

105 yıl önce milli mutabakatla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin iradesini siyasetin asli kaynağı haline getirmiştir.

23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı; Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temellerinin atıldığı tarihî bir dönüm noktasıdır.

Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır.

Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu Milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 23 NİSAN KUTLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla X hesabından "Aziz Milletimizin bağımsızlığının nişanesi Gazi Meclisi'mizin 105'inci kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yarınlarımızın sahibi, gözbebeğimiz evlatlarımız için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." mesajını paylaştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN 23 NİSAN KUTLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

"Gazi Meclis'imiz bundan 105 yıl önce, 23Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldı. Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. Ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı "Çocuklarımız yaşama sevincimizdir" diyerek tüm çocuklara armağan etti.23 Nisan, Milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. "

TÖRENLERİN İLK ADRESİ ANITKABİR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki bakanlık bürokratları, öğretmen temsilcileri ve öğrencilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.