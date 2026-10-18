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Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı

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Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı Haber Videosunu İzle
Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı
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Fransa’da hayat pahalılığına karşı başlayan eylemler Paris sokaklarını savaş alanına çevirirken, Manga grubunun solisti Ferman Akgül de gösterilerin ortasında kaldı. Taksisiyle kilitlenen yollarda mahsur kalan ünlü şarkıcı, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o anları mizahi bir paylaşımla takipçilerine aktardı.

  • Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Paris'te protestolar nedeniyle kapatılan yollar ve kilitlenen trafik yüzünden araçta mahsur kaldı.
  • Akgül, devrilen çöp konteynerleri ve sokağa saçılan molozların görüldüğü sokak görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Akgül'ün paylaşımında, 1995 yapımı La Haine (Nefret) filmindeki rolüyle tanınan Fransız oyuncu Vincent Cassel'e gönderme yer aldı.

Fransa’da protestolar ve sokak olayları sürerken Manga grubunun solisti Ferman Akgül de Paris’te yaşanan kaostan etkilendi. Kentte yolların kapatılması ve trafiğin kilitlenmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken Akgül, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“YOLLARIN HEPSİ KAPANDI”

Paris’te araçla seyahat ettiği sırada yolların kapatılması nedeniyle trafikte mahsur kalan Ferman Akgül, o anları cep telefonuyla kaydetti. Ünlü şarkıcı, paylaşımına “Yolların hepsi kapandı. Taksici Vincent Cassel’e bağlamasa kalmıştık” notunu düştü.

Bir süre sonra araçtan inerek yoluna yaya devam etmeye çalışan Akgül, Paris sokaklarındaki son durumu da takipçileriyle paylaştı. Devrilen çöp konteynerlerinin ve sokağa saçılan molozların görüldüğü görüntülere “Eve ulaşma yolunda...” notunu ekledi.

VINCENT CASSEL GÖNDERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ferman Akgül’ün paylaşımındaki Vincent Cassel göndermesi de dikkat çekti. Fransız oyuncu Cassel, özellikle Mathieu Kassovitz’in yönettiği 1995 yapımı La Haine (Nefret) filmindeki rolüyle tanınıyor. Paris’in banliyölerinde geçen film, gençlerin yaşadığı toplumsal gerilimi ve polisle yaşanan çatışmaları konu alıyor.

Akgül’ün taksicinin sürüşüne ilişkin esprili sözleri, Paris sokaklarında yaşadığı zor anları mizahi bir dille aktardığı paylaşımında öne çıktı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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