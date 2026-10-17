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Peker Açıkalın’dan dikkat çeken çıkış: Para lazım, para!

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Peker Açıkalın’dan dikkat çeken çıkış: Para lazım, para!
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Bir dönem ekranların en çok konuşulan oyuncularından olan Peker Açıkalın, bu kez yapımcılara yaptığı çağrıyla gündeme geldi. Yeni projelerde rol almaya hazır olduğunu açıkça dile getiren oyuncu, “Her türlü karakteri oynarım, para lazım, para” sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

  • Peker Açıkalın, sosyal medya paylaşımında oyunculuk tekliflerine açık olduğunu ve her türlü karakteri oynayabileceğini duyurdu.
  • Açıkalın, "Para lazım, para" sözleriyle yapımcılara iş teklifi çağrısı yaptı.
  • Açıkalın, Avrupa Yakası dizisindeki Gaffur karakteriyle tanındı.

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Peker Açıkalın, yapımcılara seslendi. Oyunculuğa devam etmek istediğini belirten Açıkalın, “Gelen tekliflere açığım, her türlü karakteri oynarım. Para lazım, para” sözleriyle dikkat çekti.

“GELEN TEKLİFLERE AÇIĞIM”

Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyunculuk kariyerine ve kendisine gösterilen ilgiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplum tarafından sevilmenin kendisi için önemli olduğunu ifade eden oyuncu, artık yeni projelerde yer almaya hazır olduğunun mesajını verdi.

Yapımcılara açık çağrıda bulunan Açıkalın, farklı karakterleri canlandırabileceğini belirterek iş tekliflerine açık olduğunu dile getirdi.

“ÖNÜNE GELENİN OYUNCU OLDUĞU BU DÖNEMDE…”

Oyuncu, paylaşımında sektördeki duruma da göndermede bulundu. Her türlü karakteri oynamaya hazır olduğunu vurgulayan Açıkalın, “Önüne gelenin oyuncu olduğu bu dönemde yapımcıların teklifine açığım” ifadelerini kullandı.

Açıkalın’ın samimi ve dikkat çeken sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

GAFFUR KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Peker Açıkalın, özellikle Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği Gaffur karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Kendine özgü tavırları ve mizahıyla dizinin unutulmaz karakterleri arasında yer alan oyuncu, farklı sinema ve televizyon projelerinde de rol aldı.

Açıkalın’ın yapımcılara yönelik çağrısının ardından yeni projelerde yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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