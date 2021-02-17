XRP mahkemesi davası ne zaman? XRP davası ne olur? Ripple davasında son gelişmeler - 16 Şubat 2021

Aralık 2020 sonlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı. Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken XRP'nin menkul kıymet olduğu da iddia edildi. Peki, XRP mahkemesi davası ne zaman? XRP davası ne olur? Ripple davasında son gelişmeler - 16 Şubat 2021

XRP mahkemesi davası ne zaman? Ripple, SEC'in XRP hakkındaki işlevini görmezden geldiğini belirterek, SEC'in tek başına buna karar verme hakkının olmadığını belirtiyor. Bu doğrultuda birçok vatandaş XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak? İşte tüm detaylar…

XRP DAVASI NE ZAMAN?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun XRP (Ripple) aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi. Edinilen bilgilere göre davanın tarafları 22 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak.

RIPPLE (XRP) DAVAYI KAZANIR MI?

Gönderilen mektupta, uzlaşma fikrinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yönetimdeki çalışanlarıyla görüşüldüğü bilgisine de yer verilerek,

"Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC'den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin." dendi.

Geçtiğimiz Ocak ayında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamada SEC'in Ripple'a yaptığı suçlamalarının olumsuz olduğunu belirtmişti. Joe Biden hükumetinden umutlu olan Ripple, olumlu bir yaklaşım olabileceğini düşünüyor. Bu olumlu düşüncenin arkasındaki nedenlerden birisi de Ocak ayında Biden'ın SEC başkanı adayı olan Gary Gensler'in Ripple hakkında yaptığı yorumlar. Gensler, Ripple için bir menkul kıymet olarak görülmesi için "güçlü bir delile" sahip olduğunu açıkça söylemişti.

Ripple davası 22 Şubat'ta görülecek. Bu süreçte Ripple davayı kaznaır mı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Fakat yapılan açıklamalara göre Ripple davası için olumlu ya da olumsuz nasıl bir yön izleyeceği henüz netleşmedi.

JED MCCALEB RIPPLE'LARINI SATTI MI?

Ripple yatırımcılarının başta Twitter ve Youtube olmak üzere bir çok sosyal ağda önemli bir iddia ortaya atıyorlar. Ripple şirketinde çalıştığı sürede yüklü miktarda XRP'si olduğu düşünülen JED McCaleb'ın düzenli olarak elindeki XRP'yi sattığı öngörülüyor. İddiaya göre, Ripple ile anlaşması gereği JED McCaleb'ın yaptığı satışlar, Ripple fiyatlarını düşürüyor.

Ripple ile yollarını ayıran JED McCaleb, Ripple'dan ayrıldıktan sonra yeni bir kripto para birimi oluşturarak Stellar Lumens'i kurmuştu.

RIPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN BİTER?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açtığını 22 Aralık'ta duyurmuştu.

1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada iddiya göre, Ripple 2013 yılından bu yana, XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı ifade edildi.

Ripple davasındaki en büyük iddia ise, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine kripto para XRP ile yaptığı ifade edildi.

Yargıç Torres, geçtiğimiz yol 29 Aralık tarihinde taraflardan standart bir yasal prosedür olan bir sulh hakimi için onay vermelerini talep etti fakat Ripple ve SEC talebi onaylamayarak davayı hızlandırmayı reddetti.

Ripple davasının ön duruşması 22 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Fakat Ripple davas tüm keşiflerin tamamlanması için 19 Ağustos tarihine kadar sürebileceği ve bu tarihin en yakın tarih olabileceği öngörülüyor.

XRP YORUM

Ünlü Blockchain ve kripto para avukatı Stephen Palley, Ripple'ın SEC şikayetine verdiği hızlı cevabın, ödeme girişiminin yasal savaşın hızla bitmesini istediğini gösterdiğine inanıyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"30 gün daha isteseler ve daha sonra reddetselerdi şaşırmazdım. Aama yapmadılar. Yaklaşık bir ay sonra cevap verdiler. Bu ne demek? Sanıkların çoğunun aksine, anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesini gerçekten istiyorlar."

Stephen Palley: SEC muhtemelen tüm 'kötü' belgelere ve silahlara zaten sahip

Stephen Palley ayrıca SEC'in bu erken aşamada davasını tamamen ortaya koyduğuna inandığını da söylüyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"Tipik olarak hukuk davalarında, dava bir süre ilerlemeden diğer tarafın belgelerini alamazsınız. Burada SEC, muhtemelen yaptırım işlemi sırasında tüm belgeleri almıştır, bu nedenle asıl şikayet bu kadar uyumludur. Başka bir deyişle, SECmuhtemelen tüm 'kötü' belgelere ve silahlara zaten sahip ve bunları davaya dahil etti."

Blockchain avukatı: XRP ticareti ABD'deki borsalarda yeniden başlatılacak!

Blockchain avukatı, Ripple'ın XRP satışlarının bir "teklif" olarak görülmemesi gerektiğini savunarak zor zamanlar geçirebileceğini ekliyor. Ripple kazandığında Stephen Palley, XRP ticaretinin ABD'deki borsalarda yeniden başlatılacağını belirtiyor. Stephen Palley konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

"Ripple davası, hareket uygulamasından sonra, belki de ABD'de ticaretin yeniden başlamasına izin verme becerisiyle çözülmelidir. SEC muhtemelen ABD'li alıcıları etkileme konusunda tam anlamıyla sağır değil ve olmamalıdır (şirket ya da baş adamları hakkında ne düşünürse düşünsün)."

Dava ne anlama geliyor?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, özel şirketlerin kripto paralarını "kayıtsız" olarak nitelendirerek, kripto paraların, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kaydettirilmesi gerektiğini vurguluyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu şu an için davayı sadece Ripple'a açmış olsada, ilerleyen süreçte başka özel şirketlerin de bu yaklaşımdan nasibini alacağını söyleyebiliriz. Bu durumda yakın zamanda Libra'yı kullanıma sunan Facebook'un, antitröst davalarından sonra bir de SEC davalarıyla meşgul olacağını söylemek mümkün.

XRP, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra kripto para borsanında en çok rağbet gören kripto para birimiydi. Bitcoin ve ethereum'u kripto para birimi olarak kabul eden SEC, XRP'nin kripto para birimi olmadığını belirtti. Bu da XRP'yi kayıt dışı menkul kıymet olarak konumlandırıyor.

Ripple'ın CTO'sundan iddialara cevap

Ripple'ın CTO'su David Schwartz ise bu iddialara kayıtsız kalamadı.Stratejilerini en baştan beri kamuya açık bir şekilde dile getirdiklerini belirten Schwartz, stratejinin "XRP'nin fiyatını, sahip olduğumuz XRP'yi satmamız için geçen süre boyunca maksimize etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak." olduğunu söyledi. Schwartz, attığı tweet'te de Ripple ile XRP'yi yaratanların aynı kişiler olduğu yorumunda bulundu.

Her ne kadar Schwartz, stratejilerini açıkça söylediklerini belirtse de, bu durum; bahsi geçen stratejinin spekülasyondan ibaret olduğu gerçeğini değiştirmiyor. SEC bu konuda çok da haksız değil.

XRP ve Ripple davadan nasıl etkilenecek?

Davanın açılmasının ardından XRP ciddi bir değer kaybı yaşadı. Dava haberi öncesinde 0,50 dolar seviyelerinde olan XRP'nin fiyatı 0,21 dolar seviyelerine kadar gerileyerek yüzde 50'den fazla değer kaybetti. 24 - 25 aralık tarihlerinde ise 24 saat içinde yüzde 40 artış gösterdi ve 25 aralık tarihinde yüzde 52'lik bir kazanç ile günün zirvesine ulaştı.

Aslında SEC'in dava açmasının şimdilik, küresel kripto para pazarı için doğrudan bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak SEC'in açtığı davanın ardından bazı kripto para borsası kuruluşları, XRP'nin dava sürecinde muhtemelen değer kaybı yaşayacağını ön görerek kripto para birimini platformundan çıkardı.

Bu noktada küçük bir parantez açmakta fayda var. SEC'in açtığı davayı kazanması durumunda XRP bir menkul kıymet olarak kabul edilecek. Bu da; ABD müşterileriyle etkileşime giren borsaların XRP'yi listeden kaldırması gerekliliğini doğuracak. Bu nedenle XRP'yi listesinden çıkaran borsaların şimdiden olası yaptırımlara karşı önlem aldığını söyleyebiliriz.

Bu kuruluşlar arasında Lüksemburg merkezli büyük bir kripto para platformu olan Bitstamp de yer alıyor. Bitstamp, paylaştığı bir Twitter gönderisi ile ABD'de bulunan müşterileri için XRP işlemlerini ve mevduatlarını 8 Ocak 2021'de durduracağını açıkladı. Bitstamp'in yanı sıra ABD'de Bitwise ve Hong Kong'da OSL de XRP işlemlerini durduruyor.

Yine de XRP ve Ripple için henüz yolun sonu görünmüş değil. Zira XRP, Singapur, İngiltere, İsviçre ve Japonya'da bir menkul kıymet olarak değerlendirilmiyor.Bu da, hem Ripple'ın hem de XRP'nin yaşadığı değer kaybının önüne geçebileceğini gösteriyor.

Ripple'a Japonya'dan destek

Ripple'ın Japonya'daki büyük ortağı SBI Group, SEC'in açtığı dava ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. SBI Group yaptığı açıklamada XRP'nin Japonya'da bir varlık olarak işlem görmeye devam edeceği belirtildi.

SBI yayınladığı açıklamada dayanak olarak Nomura Research Institute'tan Sadazaku Osaki'nin makalesine yer verdi. SBI CEO'su Yoshitaka Kitao ise Twitter'da şirketin resmi açıklamasını paylaşarak Japon Fon Ödeme Yasası kapsamında Ripple'ın bir menkul kıymet değil, kripto para varlığı olduğunu ifade etti.