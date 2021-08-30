Büyük Taarruz'un 99. yılı! Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
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Büyük Taarruz'un 99. yılı! Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, zaferle sonuçlandı. Ünlü isimler de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

Magazin dünyasının ünlü isimleri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'ncu yıl dönümünü yayınladıkları gönderilerle kutladı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

ACUN ILICALI

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

HADİSE

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

SILA GENÇOĞLU

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

CEM YILMAZ

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

DEMET AKALIN

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

TARKAN

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

MURAT BOZ

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

ÖYKÜ SERTER

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

ŞEBNEM BOZOKLU

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

ÖZGE ULUSOY

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

DEMET ŞENER

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

AYLİN KONTENTE

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

PINAR ALTUĞ ATACAN

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

TUĞBA ÖZAY

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

NİHAT ODABAŞI

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

TÜRKAN ŞORAY

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

HAZER AMANİ

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Taarruz'un 99. yılı! Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Taarruz'un 99. yılı! Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
MEHMETCEVAT UYGUR: haa soyle yahu ulkesıne vatanına sadık bıreyler oldugunuzu gostermenız cok guzel .fakat yarın yıne ozunuze doneceksınız cunku unutulmak sahnelerden sılınmek korkusu yasammamak ıcın sag goruslu ve devlet yanlısı olun bu ulkeyı karalama arzularınızdanda vaz gecın
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500
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Büyük Taarruz'un 99. yılı! Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları - Haberler Magazin
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