Kuşadası'nda çiftlikten kaçan deve kuşu trafiğe karıştı! Araçların arasında koştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde bir çiftlikten kaçan deve kuşu, Göcek Kavağı Yolu'nda araçların arasında koşarak sürücülere zor anlar yaşattı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen deve kuşu bir gıda firmasının depo otoparkına girdi, ardından sahibi tarafından yakalanarak çiftliğe götürüldü.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çiftlikten kaçıp, caddeye çıkarak araçların arasında koşan deve kuşunun, sürücüleri zorladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ARAÇLARIN ARASINDA KOŞTU
Değirmendere Mahallesi'nde bir çiftlikten sabah saatlerinde kaçan deve kuşu, Göcek Kavağı Yolu'nda koşmaya başladı. Deve kuşunu görenler, cep telefonuyla o anları görüntüledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atıp, sürücülere zor anlar yaşatan deve kuşu, daha sonra bir gıda firmasına ait deponun otoparkına girdi.
SAHİBİ YAKALAYIP ÇİFTLİĞE GÖTÜRDÜ
Deve kuşunu gören çalışanlar da şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Deve kuşunun ise bir süre sonra sahibi tarafından yakalanıp, çiftliğe götürüldüğü belirtildi.