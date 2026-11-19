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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çiftlikten kaçıp, caddeye çıkarak araçların arasında koşan deve kuşunun, sürücüleri zorladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ARAÇLARIN ARASINDA KOŞTU

Değirmendere Mahallesi'nde bir çiftlikten sabah saatlerinde kaçan deve kuşu, Göcek Kavağı Yolu'nda koşmaya başladı. Deve kuşunu görenler, cep telefonuyla o anları görüntüledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atıp, sürücülere zor anlar yaşatan deve kuşu, daha sonra bir gıda firmasına ait deponun otoparkına girdi.

SAHİBİ YAKALAYIP ÇİFTLİĞE GÖTÜRDÜ

Deve kuşunu gören çalışanlar da şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Deve kuşunun ise bir süre sonra sahibi tarafından yakalanıp, çiftliğe götürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı