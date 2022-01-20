Ünlü iş insanı Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara muhteşem bir düğünle evlendi

Yeme-içme ve eğlence sektörünün öncü markalarından BVS Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yıldız ve avukat Tuğçe Kara, ünlü isimlerin akın ettiği bir düğün töreniyle nikah masasına oturdu.

İSTANBUL (Diğer) - BVS Group'un yönetim kurulu başkanı Bayram Yıldız, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın kızı Avukat Tuğçe Kara ile evlendi. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği düğünde davetlileri BVS Group yönetim kurulu üyesi Vahit Yıldız ve eşi Burçin Yıldız, Yıldız ailesi adına karşıladı.

ÜNLÜ İSİMLER ŞAHİTLİK YAPTI

Çiftin nikah şahitliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Celal Adan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Ahmet Aktürk, Yüksel Mermer, Ali Kiriş, Tuncay Özilhan, Menderes Türel yaptı.

EVLİLİK CÜZDANINI AJDA PEKKAN VERDİ

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan nikah sonrasında yıldız çifti evlilik cüzdanını Süperstar Ajda Pekkan'ın elinden aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK TELGRAFI YOLLADI

Başta T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama telgrafı olmak üzere onlarca tebrik telgrafı sunucu Merve Akıncı tarafından okundu.

GELİNLİĞİ DÜNYACA ÜNLÜ MODACI DİKTİ

Bayram Yıldız'ın damatlığı Vakko imzası taşırken, Tuğçe Kara'nın gelinliği dünyaca ünlü yıldızların modacısı Elie Saab imzası taşıyor. Düğünde Ebru Gündeş ve Cenk Eren sahneye çıktı. Başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından olmak üzere, düğüne gönderilen çiçekler ile otelin önü çiçek bahçesine döndü.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

İş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı düğün töreninde İzzet ve Yasemin Özilhan, Nihat Özdemir, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Berrin-Mustafa Süzer, Nurcan-Süleyman Çetinsaya, Nilgün-Oğuz Çarmıklı,Meral-Bekir Okan, Güngör-Semra Tümay, Beyhan Benardete, İrfan Karakaş, Ali Altınbaş, Sibel Vatandost, Türkan Kıran,Mehmet Özay, Fatih Kıral, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir,-Funda Arar, Polat Yağcı, Fatih Ürek, Okan Bayülgen-Selin Atasoy,Selin Ciğerci -Gökhan Çıra, Kubat, Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah, Yalçın ve Gül Şahin, Mehmet Aslan, annesi ArzuAslan, Murat Karabova, Serkan Kalkmaz, Bülent Sarıgül, Alişan, Deniz Özdaş, Ali Güven, Necati Demirkol, Şahin Eroğlu, Ahmet San, Bülent Seyhan, Esin - Nurcan Sabur, Ali Eyüboğlu, Faruk Tuncel, Talip Öztürk, Gül - Kenan Erçetingöz, Adil Üstündağ, Kazım Özer,Aras Holding Baran ve İnci Aras, Mehmet - Gülay Kuriş, Hami Mandıralı, Ogün Temizkanoğlu, Prof Dr. Özgür Şamilgil, Tamer Köseoğlu, BJK Başkan Yardımcısı Erdal Torunoğulları, Şafak Sezer, Ferman Toprak, Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan ve eşi Aslı Cüreklibatur, Erol Köse, Güvenç Kurtar, Selçuk Ural, Necati Demirkol, Buket - Yusuf Köksal, Lütfü Sapmaz gibi birçok ünlü isim katıldı.

İşte düğünden kareler...

Kaynak: Magazinleştik

Diğer - Magazin Haberleri