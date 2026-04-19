Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

The Wall Street Journal’ın Josh Dawsey ve Annie Linskey imzalı analizine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyuna yansıyan agresif söylemlerinin arkasında, 1979 İran Rehine Krizi’nin Jimmy Carter’a seçim kaybettirmesine dair derin bir endişe bulunuyor.

GECE 02.00’DE GELEN HABER KRİTİK DÖNÜM NOKTASI OLDU

Cuma günü İran’da bir Amerikan jetinin düşürülmesi ve iki pilotun kaybolması Beyaz Saray’da alarm durumuna yol açtı. Trump’ın saatler boyunca danışmanlarına sert tepki gösterdiği, Avrupa ülkelerinin desteğini alamamaktan ve yükselen benzin fiyatlarından şikayet ettiği aktarıldı.

İlk pilotun kısa sürede kurtarıldığı, ikinci pilotun ise Cumartesi gecesi bulunduğu bilgisi Trump’a ulaştı. Bu gelişmenin ardından Trump gece 02.00 civarında dinlenmeye çekildi.

Ancak ertesi sabah farklı bir ton benimsedi. Paskalya günü yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanan Trump’ın mesajının tonu ve dini referanslar içermesi dikkat çekti. WSJ’ye göre Trump, “öngörülemez görünerek İran’ı masaya çekme” stratejisini uyguladı.

21 SAATLİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Analize göre bu yaklaşım sonuç verdi ve İran müzakere masasına oturdu. Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler 21 saat sürdü.

İran’ın, Trump’ın sunduğu 10 maddelik savaş sonu çerçevesinin kabul edilmesi şartıyla görüşmelere katıldığı belirtildi. Ancak müzakerelerde ABD’nin ek talepleri ve sert söylemleri süreci zorlaştırdı ve taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

TRUMP’IN KARAR SÜRECİ VE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

WSJ analizinde Trump’ın zaman zaman farklı konulara odaklandığı, Beyaz Saray’daki yeni balo salonu projesiyle yakından ilgilendiği ve kendisini bu projenin “genel müteahhidi” olarak gördüğü aktarıldı.

Ayrıca bir konuşmasında kendisine Onur Madalyası verilmesini düşündüğünü dile getirdiği, bu sözlerin ise daha sonra “şaka” olarak nitelendirildiği ifade edildi.

ATEŞKES İHTİMALİ GÜNDEMDE

Beyaz Saray kaynaklarına göre İran ile müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Ancak savaşın beklenenden uzun sürmesi yönetim içinde endişe yaratıyor.

Öte yandan güvenlik tehditleri nedeniyle Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde olağanüstü önlemler alındı. Bölgenin adeta askeri üs mantığıyla korunduğu, drone tehditlerine karşı özel tedbirlerin devreye sokulduğu belirtildi.