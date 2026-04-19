Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Türkiye, 14 Nisan’da Şanlıurfa Siverek’te bir lisede düzenlenen ve 16 kişinin yaralandığı saldırının şokunu atlatamadan, yalnızca bir gün sonra Kahramanmaraş’tan gelen haberle sarsıldı.

MARAŞ'TA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen saldırıda, 14 yaşındaki bir öğrencinin çantasında taşıdığı 5 silahla iki sınıfa girerek ateş açtığı ortaya çıktı. Saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Olay sırasında öğrencilerin canlarını kurtarmak için camlardan atladığı, okulda büyük panik yaşandığı görüntüler infial yarattı.

"BOŞ GEZMİYORUZ ARTIK DAYI"

Bu gelişmelerin hemen ardından sosyal medyada yayılan bir video ise endişeyi daha da büyüttü. Görüntülerde bir çocuğun elinde silahla poz verdiği ve “Boş gezmiyoruz artık dayı. Sıradaki eylem bizim” ifadelerini kullandığı görüldü.

Uzmanlar, peş peşe gelen saldırıların ardından bu tür paylaşımların “taklit davranışı” riskini artırdığına dikkat çekiyor.

