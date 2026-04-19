Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Fransa telekom sektöründe dengeleri değiştirecek satış süreci gündemde. 25 milyon abonesi bulunan SFR’nin, yaklaşık 20 milyar euroluk teklif ile rakipleri Bouygues, Free ve Orange tarafından satın alınması bekleniyor. Anlaşma gerçekleşirse aboneler üç operatöre paylaştırılacak, uzmanlar ise rekabetin azalmasıyla fiyatların artabileceği uyarısında bulunuyor.

Fransa telekomünikasyon sektöründe dengeleri değiştirecek büyük bir birleşme süreci başladı. Ülkenin önde gelen operatörlerinden SFR’nin, Bouygues Telecom, Free (Iliad) ve Orange tarafından satın alınması planlanıyor.

Yaklaşık 20,35 milyar euroluk teklif üzerinden yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde SFR’nin piyasadan çekilmesi ve 25 milyon abonenin rakip şirketler arasında dağıtılması bekleniyor.

ABONELER ÜÇ OPERATÖRE DAĞITILACAK

Planlara göre satışın gerçekleşmesi durumunda SFR abonelerinin yüzde 42’si Bouygues Telecom’a, yüzde 31’i Free’ye ve yüzde 27’si Orange’a devredilecek. Yetkililer, bu süreçte internet ve telefon hizmetlerinde kesinti yaşanmayacağını ve mevcut sözleşmelerin geçerliliğini koruyacağını açıkladı.

Ancak operatör değişikliği sonrası sözleşme şartlarında yapılabilecek güncellemelerin, müşterilere cezasız iptal hakkı tanıyabileceği ifade edildi.

FİYAT ARTIŞI ENDİŞESİ GÜNDEMDE

Artı33’ün haberine göre, sektör temsilcileri ve tüketiciler en çok rekabetin azalmasından endişe ediyor. SFR’nin çekilmesiyle operatör sayısının dörtten üçe düşmesi, fiyat rekabetinin zayıflamasına yol açabilir.

Uzmanlar, yıllardır süren agresif fiyat politikasının sona erebileceğini ve pazarın dev şirketler arasında paylaşılmasının orta vadede tarifelerde artışa neden olabileceğini belirtiyor.

Sürecin akıbetinin ve SFR abonelerinin geleceğinin, görüşmelerin tamamlanmasının beklendiği 15 Mayıs’ta netleşmesi öngörülüyor.

Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Yorumlar (1)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

bu haberden bizene yaa

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi! Yaşam savaşı veriyor

Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından "istifa" kararı
Şaka değil! Tottenham küme düşüyor

Şaka değil! Küme düşüyorlar
Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi! Yaşam savaşı veriyor

Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Yunus Akgün'den Fenerbahçe itirafı

Maç biter bitmez flaş itiraf: Fenerbahçe...