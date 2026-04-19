44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına giren Kadir Doğulu, doğum gününü eşi Neslihan Atagül ile birlikte düzenlediği partiyle kutlarken yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

BAHÇEDE KUTLAMA, RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kadir Doğulu, yeni yaşını eşi Neslihan Atagül’le birlikte evlerinin bahçesinde organize ettikleri bir partiyle karşıladı. Fasıl ekibinin sahne aldığı kutlamada davetlilere döner ikram edilmesi dikkat çekti. Samimi atmosferiyle öne çıkan geceye ünlü isimler de katıldı.

“MAHALLE DÜĞÜNÜ” YORUMU GELDİ

Oyuncu Başak Parlak, geceden Neslihan Atagül ile birlikte çekildiği kareyi sosyal medya hesabından “Mahalle düğünü görünümlü bir doğum günü partisinden roman havası partnerimle” notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

PASTANIN MUMUNU ELİYLE SÖNDÜRDÜ

Doğulu, doğum günü pastasının mumunu eliyle söndürürken yaptığı konuşmayla geceye damga vurdu. Ünlü oyuncu, konuşmasında dünya gündemine de değinerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SAVAŞMAYIN, SEVİŞİN, BİZ SEVİŞMEYE BAŞLADIK"

Kadir Doğulu, yaptığı konuşmada “Dünyadaki savaşların durmasını istiyorsanız ailenizin içindeki savaşlara son veriniz. Ben ailenin içindeki çatışmalara tetikleyici olduğum için üzgünüm. Amerika ile İran savaşıyor ya, sebebi ne biliyor musunuz? Biz savaşıyoruz. Savaşmayın, sevişin. Biz sevişmeye başladık. Dünyadaki savaşlar çok saçma…” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Neslihan Atagül’ün kahkahalara boğulduğu görüldü.