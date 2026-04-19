Haberler

Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liberland Cumhurbaşkanı Vit Jedlicka, Türkiye’den yaklaşık 80 bin kişinin vatandaşlık için başvurduğunu açıkladı. İstanbul’da yaptığı görüşmelerde Türklerin yoğun ilgisine dikkat çeken Jedlicka, ülkenin yaklaşık 100 bin kişilik kapasitesi olduğunu belirtti. Ancak mevcut şartlar nedeniyle önceliğin e-oturum sistemine verildiği, fiziki yerleşim hazırlıklarının sürdüğü ifade edildi.

Sırbistan ile Hırvatistan arasında yer alan sahipsiz topraklarda kurulan Liberland Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Vit Jedlicka, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi. İstanbul’da temaslarda bulunan Jedlicka, siyasetçi Gürsel Tekin ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jedlicka, Türkiye’den gelen başvuruların yoğunluğuna dikkat çekti.

“HEYECANLI BİR TÜRK TOPLULUĞU VAR”

Türkiye’den yaklaşık 80 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirten Jedlicka, “Bu başvuruyu yapan vatandaşların tamamı büyük bir heyecanla bizden gelecek haberleri bekliyor. Liberland vatandaşı olmak için sürecin başlamasını isteyen oldukça heyecanlı bir Türk topluluğuyla karşı karşıyayız” dedi.

Başvuruların özellikle blockchain teknolojisine ilgi duyan kişilerden geldiğini ifade eden Jedlicka, bu alandaki çalışmaların ilgiyi artırdığını söyledi.

100 BİN KİŞİLİK KAPASİTE VURGUSU

Başvuruların ne kadarının kabul edileceğine ilişkin soruya yanıt veren Jedlicka, mevcut koşullara dikkat çekti. Jedlicka, “Komşularımızla olan ilişkilerimiz nedeniyle bazı kısıtlamalar var. Ancak normal şartlarda yaklaşık 100 bin vatandaşı ağırlayabilecek kapasitemiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Liberland lideri, şu an için önceliğin “e-residency” yani elektronik oturum kimliklerinin dağıtılması olduğunu, fiziki yerleşim için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

