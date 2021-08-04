Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
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Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan yangın, günlerdir sıçramaması için uğraşılan ve önüne hendek kazılan Kemerköy Termik Santrali'ne de sıçradı. Sirenlerin çaldığı ve patlama seslerinin yankılandığı yangından ilk görüntüler de geldi.

Günlerdir devam eden orman yangınları doğada büyük tahribar yaratmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde, termik santrale sıçrama ihtimali nedeniyle endişe ile takip edilen Milas'taki yangından art arda üzücü haberler geliyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, önceki gün yaptığı açıklamada, üzülerek yangının termik santralle yüz yüze geldiğini söyledi.

Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi

ÖNÜNE HENDEK KAZILDI

Yangının termik santrale sıçramaması için büyük mücadele sürerken, Termik Santral'in bahçesine ormanlık alandan yanmış vaziyette fırlayan çam kozalağı düştü. Çam kozalağından başlayan yangını ise bu sırada santralde bulunan mutfak personeli müdahale edip söndürdü. Alevlerin sıçraması muhtemel bölgelere hendek kazıldığı öğrenildi.

Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi

TÜM ÇABALARA RAĞMEN SANTRALE SIÇRADI

Orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı. Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde endişeli bekleyiş sürüyor.

Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Durumun ciddiyetini koruduğu Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangından da ilk fotoğraflar geldi. Alevlerin sardığı Termik Santrali'nin çevresinde yüzlerce araç ve personelle hummalı mücadelenin sürdüğü görüldü. Başta bölgedeki vatandaşlar olmak üzere tüm Türkiye, Milas'taki santralden gelecek iyi haberi bekliyor.

İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar:

Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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