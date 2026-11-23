Edremit'te sağanak ve lodos bazı cadde, sokak ve iş yerlerini su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli lodos günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su altında kalırken bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı; BASKİ ve Edremit Belediyesi ekipleri su baskınlarına yönelik çalışma başlattı.
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok cadde ve sokağı su altında kalırken, yollarda biriken yağmur suları bazı iş yerlerine girdi.
Edremit ilçesinde sağanak ve kuvvetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok cadde ve sokağı su altında kaldı. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler de trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınabildikleri kapalı alanlarda uzun süre sağanağın dinmesini bekledi. Bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile Edremit Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.