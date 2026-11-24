İstanbul'da Çamlıca Kulesi ve bir plazaya düşen yıldırım düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağış sırasında Çamlıca Kulesi ile bir plazanın tepesine yıldırım düştü.
İstanbul'da etkili olan yağış sırasında Çamlıca Kulesi ile yüksek katlı bir binaya yüksek katlı bir binaya yıldırım düştü.
ÇAMLICA KULESİ'NE YILDIRIM DÜŞTÜ
Kentte gece saatlerinde etkili olan yağış sırasında gökyüzünde peş peşe şimşekler çaktı. Şimşeklerin çakmasıyla gökyüzü kısa süreliğine aydınlanırken, gök gürültüsü sesi de duyuldu.
Yağışın sürdüğü sırada Çamlıca Kulesi ve bir plazanın tepesine yıldırım düştü.
Kaynak: AA