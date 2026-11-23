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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ( İett ), yeni nesil otobüslerin rengi için vatandaşların görüşüne başvurdu. Kurum tarafından gerçekleştirilen ankette katılımcıların büyük çoğunluğu geçmişte kullanılan kırmızı renkten yana oy kullandı.

İSTANBULLULARIN YÜZDE 74,18'İ KIRMIZIYI SEÇTİ

İett tarafından düzenlenen ankette vatandaşlara, "Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" sorusu yöneltildi. Katılımcılardan yüzde 74,18'i "Evet" yanıtını vererek yeni otobüslerin nostaljik kırmızı renkte olmasını istedi. Kırmızı renge dönüşü istemeyenlerin oranı ise yüzde 25,82'de kaldı.

"GEÇMİŞİN İZLERİ, GELECEĞİN YOLLARINDA"

Anket sonuçlarını duyuran İett, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: " İett'nin yeni araçlarının rengine yönelik düzenlediğimiz 'Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?' anketinde İstanbul halkının yüzde 74,18'i tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandı. Anketimize katılarak tercihini paylaşan tüm İstanbul halkına teşekkür ederiz. Geçmişin izleri, geleceğin yollarında!"

İETT OTOBÜSLERİNİN RENKLERİ YILLAR İÇİNDE DEĞİŞTİ

İstanbul'da uzun yıllar kırmızı renkleriyle hizmet veren İETT otobüslerinin tasarımı, zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğradı. 1996 yılında araçların üst bölümünde krem bej, alt bölümünde ise kırmızı rengin kullanıldığı tasarıma geçildi.

2006'da filoya yeşil-beyaz ağırlıklı çevre dostu otobüsler katılırken 2011'de Otobüs A.Ş. araçları erguvan, Özel Halk Otobüsleri ise turkuaz renkte hizmet vermeye başladı. Nisan 2012'de düzenlenen anketin ardından İETT'nin ana filosunda sarı-beyaz damalı tasarım benimsendi. 2020'den itibaren ise otobüslerde tek tip sarı renk kullanılmaya başlandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi