Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı görülen aslanın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan hayvanın bulunması amacıyla bölgede jandarma, polis ve ilgili belediye ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul Valiliği, aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve hayvanın sağ olarak yakalanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü açıklamıştı. 23 Kasım öğleden sonra yayımlanan haberlerde de arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

FİRARİ ASLAN ASTON VILLA'NIN ANTRENMANINI İPTAL ETTİ İDDİASI

Sarıyer'deki aslan paniğinin Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasının hazırlıklarına da yansıdığı öne sürüldü. İddiaya göre İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde Sarıyer Stadı'nda antrenman yapmayı planlıyordu.

Ancak bölgede kaçan aslanın henüz yakalanamaması nedeniyle Aston Villa'nın söz konusu antrenmanı iptal etmek zorunda kaldığı ileri sürüldü. İngiliz kulübünün hazırlıklarını sürdürebilmek için alternatif bir tesis arayışına girdiği iddia edildi.

UNAI EMERY: RUTİNİMİZİ DEĞİŞTİRMİYOR

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray karşılaşması öncesinde İngiltere'deki kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında antrenman programına ilişkin konuştu.

İspanyol teknik adam, "Genellikle gideceğimiz ülkede antrenman yapıyoruz; geçen yıl Fenerbahçe ile oynadığımızda orada antrenman yapmıştık. Dolayısıyla Galatasaray'ın stadyumunda antrenman yapabilseydik, belki yine aynı şekilde karar verebilirdik. Ancak bu durum rutinimizi değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.

Emery'nin açıklaması, Aston Villa'nın Galatasaray'ın stadında antrenman yapma seçeneğini değerlendirdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ortaya koydu.

ANTRENMAN PROGRAMINDA ZEMİN ENGELİ DE VAR

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde, Aston Villa'nın RAMS Park'ta antrenman yapamamasının gerekçesi olarak stadın zeminindeki bakım çalışmaları gösterildi.

UEFA'nın, karşılaşma öncesinde zeminin korunması amacıyla İngiliz ekibinin RAMS Park'ta antrenman yapmasına izin vermediği aktarıldı. Aston Villa'nın bu nedenle son antrenmanını İngiltere'deki Bodymoor Heath tesislerinde gerçekleştirdiği belirtildi. Sarıyer Stadı'ndaki antrenmanın firari aslan nedeniyle iptal edildiği yönündeki iddia ise kulüp veya yetkili kurumlar tarafından doğrulanmadı.

GÖZLER GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇINDA

Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki mücadele öncesinde İngiliz ekibinin antrenman programı ve Sarıyer'deki firari aslanla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

İlgili Haberler