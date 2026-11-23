Çerkezköy'de gelin ile kayınpeder arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi Eren Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Ç. ile gelini N.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında N.Ç., bıçakla yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının hastanede hayatını kaybetmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan acı olay, Kızılpınar Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, gelinini bıçakladığı iddia edilen M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA