Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ü hayata veda edişinin 83. yıl dönümünde ünlü isimler de sosyal medya hesaplarında art arda paylaşımlar yaptı.

Bugün, Millî Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü. 1938 yılının 10 Kasım'ında kaybettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özlem ve sevgiyle anılmaya başlandı.

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, saat tam 09.05'te Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına saygı duruşunda bulundu. Ünlü isimler de Atatürk'e olan özlemlerini Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları...

ACUN ILICALI

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

TARKAN

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

ZUHAL TOPAL

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

İBRAHİM ÇELİKKOL

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

MÜGE ANLI

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

TUĞBA ÖZAY

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

ŞÜKRAN OVALI

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

İZZET YILDIZHAN

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

İBRAHİM KUTLUAY

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

AYLA ÇELİK

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

SELİN CİĞERCİ

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

TOLGA ÇEVİK

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

EMRAH

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

ARZUM ONAN

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

HANDE YENER

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

EBRU ŞALLI

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

YALIN

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

DERYA ŞENSOY

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

YUNUS GÜNÇE

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

AYLİN KONTANTE

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

DOĞA RUTKAY KAMAL

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

CÜNEYT ARKIN

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

JESS MOLHO

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

ÖYKÜ SERTER

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

PINAR ALTUĞ ATACAN

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

NİLGÜN BELGÜN

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

MERVE ÖZBEY

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

TEOMAN

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

GÖKHAN TEPE

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

BİRCE AKALAY

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

IVANA SERT

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

DEMET EVGAR

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

SOMER SİVRİOĞLU

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

MEHMET ASLAN

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

SARP AKKAYA

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

AŞKIN NUR YENGİ

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

İDİL FIRAT

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

HALDUN DORMEN

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

TOLGA SARITAŞ

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

BURCU KARA

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

ÖZGE ULUSOY

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

GÖZDE KANSU

Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Hande Erçel süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçilerini beğeni yağdırıyor

Hande Erçel süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçilerini beğeni yağdırıyor

 Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber, görenleri şaşırttı

Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber, görenleri şaşırttı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title