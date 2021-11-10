Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları

Bugün, Millî Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü. 1938 yılının 10 Kasım'ında kaybettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özlem ve sevgiyle anılmaya başlandı.

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, saat tam 09.05'te Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına saygı duruşunda bulundu. Ünlü isimler de Atatürk'e olan özlemlerini Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları...

ACUN ILICALI

TARKAN

ZUHAL TOPAL

İBRAHİM ÇELİKKOL

MÜGE ANLI

TUĞBA ÖZAY

ŞÜKRAN OVALI

İZZET YILDIZHAN

İBRAHİM KUTLUAY

AYLA ÇELİK

SELİN CİĞERCİ

TOLGA ÇEVİK

EMRAH

ARZUM ONAN

HANDE YENER

EBRU ŞALLI

YALIN

DERYA ŞENSOY

YUNUS GÜNÇE

AYLİN KONTANTE

DOĞA RUTKAY KAMAL

CÜNEYT ARKIN

JESS MOLHO

ÖYKÜ SERTER

PINAR ALTUĞ ATACAN

NİLGÜN BELGÜN

MERVE ÖZBEY

TEOMAN

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

GÖKHAN TEPE

BİRCE AKALAY

IVANA SERT

DEMET EVGAR

SOMER SİVRİOĞLU

MEHMET ASLAN

SARP AKKAYA

AŞKIN NUR YENGİ

İDİL FIRAT

HALDUN DORMEN

TOLGA SARITAŞ

BURCU KARA

ÖZGE ULUSOY

GÖZDE KANSU

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