Tüm Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ü hayata veda edişinin 83. yıl dönümünde ünlü isimler de sosyal medya hesaplarında art arda paylaşımlar yaptı.
Bugün, Millî Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü. 1938 yılının 10 Kasım'ında kaybettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özlem ve sevgiyle anılmaya başlandı.
Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, saat tam 09.05'te Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına saygı duruşunda bulundu. Ünlü isimler de Atatürk'e olan özlemlerini Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla dile getirdi.
İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları...
ACUN ILICALI
TARKAN
ZUHAL TOPAL
İBRAHİM ÇELİKKOL
MÜGE ANLI
TUĞBA ÖZAY
ŞÜKRAN OVALI
İZZET YILDIZHAN
İBRAHİM KUTLUAY
AYLA ÇELİK
SELİN CİĞERCİ
TOLGA ÇEVİK
EMRAH
ARZUM ONAN
HANDE YENER
EBRU ŞALLI
YALIN
DERYA ŞENSOY
YUNUS GÜNÇE
AYLİN KONTANTE
DOĞA RUTKAY KAMAL
CÜNEYT ARKIN
JESS MOLHO
ÖYKÜ SERTER
PINAR ALTUĞ ATACAN
NİLGÜN BELGÜN
MERVE ÖZBEY
TEOMAN
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
GÖKHAN TEPE
BİRCE AKALAY
IVANA SERT
DEMET EVGAR
SOMER SİVRİOĞLU
MEHMET ASLAN
SARP AKKAYA
AŞKIN NUR YENGİ
İDİL FIRAT
HALDUN DORMEN
TOLGA SARITAŞ
BURCU KARA
ÖZGE ULUSOY
GÖZDE KANSU