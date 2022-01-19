Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı

Gaziantep'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma kapandı. 24 saat içinde 50 santimetre karın yağdığı otoyolda çok sayıda araç saatlerce mahsur kalırken, Vali Davut Gül bölgedeki son durumu katıldığı canlı yayında aktardı. 2900 kişinin kurtarıldığını, 186 kişinin hastanelere sevk edildiğini ve 1900'e yakın aracın çekildiğini belirten Vali Gül, Nizip-Gaziantep yolunun da kısmen açıldığını aktardı.

Türkiye'de dün etkili olan kar yağışı Gaziantep'te de hayatı felç etti. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran ve gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle şehirde kar kalınlığı 50 santimetrenin de üzerine çıktı. Mesai bitimi evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar gerek araçlarında gerekse toplu taşımayla yollarda saatlerce mahsur kalırken, kar temizleme çalışmalarının ardından evlerine ulaşabildiler.

EN BÜYÜK KRİZ TAG OTOYOLU'NDA YAŞANDI

Gaziantep'te yağışın en etkili olduğu bölgelerden biri olan Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda ise ciddi bir kriz yaşandı. Çok sayıda tırın yoğun kar nedeniyle kayarak kaza yaptığı otoyol ulaşıma kapanırken, yolda saatlerce mahsur kalan vatandaşlar büyük problemler yaşadı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SABAH SAATLERİNE KADAR YOĞUN MESAİ YAPTI

160 iş makinesi ve 600 personelle kar temizleme çalışmalarına gece saatlerinde hız veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmaları bizzat takip ettiği dakikalarda yaptığı açıklamada, "Sıkıntı şu an için 2 tane tır burada devrildiği için D400 yolunda. İlgili mercilerle yolun açılması için görüştük. Üniversite bölgesinde de tıkanma var. Amacımız sabah halkımız uyandığında, işe gitmek istediğinde rahat etsin. Şu an yaşanan sorunlar, sabah yaşanmasın istiyoruz. Tüm ekip olarak çabamız bu, bu amaçla sabaha kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"2900 KİŞİ KURTARILDI"

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki son durumla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2900 kişi, 1900'e yakın da araç kurtarıldı." dedi.

Vali Gül açıklamalarına şöyle devam etti;

"Öncelikle hastaneye gitmesi gereken 186 kişinin tamamını hastanelere sevk ettik. Araçları çekerek, trafiği rahatlattık. Çektiğimiz araç sayısı 1900'e yakın. Bu araçlar içerisinde ilimizde konaklamak isteyenlere konaklama imkanı sağladık."

"NİZİP-GAZİANTEP YOLU KISMEN AÇILDI"

Şu an itibarıyla Nizip-Gaziantep yolunun kısmen açıldığı bilgisini de veren Vali Gül, "Kontrollü olarak araçlar gidip geliyor. Gaziantep-Nurdağı arasındaki otoyolda henüz çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımızdan mahsur kalan yok. Akşama kadar yolların açılacağını ve vatandaşlarımızın gidecekleri yere sağ salim ulaşacaklarını düşünüyoruz, planlıyoruz. Bu süreçte bir can kaybımız olmadı. Bütün kurumlar koordineli çalışıyor. Bütün bakanlıklarımız süreci takip ediyor" dedi.

"ARAÇ TRAFİĞİ ÇOK FAZLA VE KAZA DURUMUNDA BİNLERCE ARAÇ BİRİKİYOR"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise "Çalışmalar neden uzun sürdü? Yolda kalmış yüzlerce aracı Karayolları ekiplerimiz tek tek kurtarıyor… 45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

İşte kara teslim olan şehirden kareler;

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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