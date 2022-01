Survivor All Star macerası başlıyor! Yarışmacıları Dominik'e gitmeden önce veda paylaşımı yaptı

Survivor 2022 All Star yarışması için geri sayım başladı. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar Dominik'e uçtu. All Star kadrosunda kıyasıya mücadele edecek olan yarışmacılar, sosyal medya hesaplarından sevenlerine veda ederek destek beklediklerini söyledi.

SURVIVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Survivor All Star 2022'nin ünlüler takımında Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yarışacak.

Gönüllüler takımında ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Ocak yer alıyor.

İşte yarışmacıların veda paylaşımları...

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN

"Uslu bir çocuk olursan 'Şirinler'i görür müsün' bilmem ama dikkatli bakarsan bazı şeyleri fark edebilirsin. Mesela efendi olmanın gereksiz atar yapmaktan daha kıymetli olduğunu, güçlü görünmek ile gerçekten güçlü olmak arasında dağlar kadar fark olduğunu, paylaşmanın sahip olmaktan daha büyük olduğunu, yalnız yiyenin yalnız öldüğünü, yaşamanın sadece nefes alıp vermekten ibaret olmadığını, kendini olmadığın gibi gösterip üstünlük kurmanın aşağılık, takdir etmenin ise bir erdem olduğunu, paranın onur ve şeref satın alamadığını , başarıyı hak etmenin başarılı olmaktan daha önemli olduğunu, merhamet etmeyene merhamet edilmediğini, kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığını, susmanın boş konuşmaktan daha dolu olduğunu, yeri gelince masaya vuranın masa sahibi olandan daha güçlü olduğunu, inandığın şeyi sonuna kadar savunarak ölmenin kabullenerek köle gibi yaşamaktan daha asil olduğunu, hayatın kısa olduğunu , inanmanın başarmanın yarısından fazla olduğunu, meyve veren ağacın taşlandığını, fakat güneşin balçıkla sıvanmadığını, Allah isterse imkansız denen şeylerin de hepsinin olduğunu fark edebilirsin. Birbirinden değerli yarışmacılar ile harika bir All Star sezonu bizleri bekliyor. Rabbim herkesin ailesine sabır, biz yarışmacılara sağlık versin. Önce Allah'ın izni, sonra sizlerin desteği ve vereceğimiz güçlü mücadele ile şampiyon olmaya gidiyorum. Canım eşim Serap, biricik oğlum Aslan ve siz değerli takipçilerim ile kocaman bir aileyiz oğluma söz verdim üzgün bakmayacağım."

AYCAN YANAÇ

"Civciviniz çok heyecanlı! Artık başlıyoruz yarım kalan hikayeme son yazmaya gidiyorum. Sizler için buradayım, sizleri her gün yanımda hissedeceğim dualarınızı eksik etmeyin hepinizi çok seviyorum."

EVRİM KEKLİK

"Şu an kalbim göğüs kafesime sığmıyor keşke yanımda olsanız kalbimin hızını hissedebilseniz… Kendime inanarak güvenerek zor bir maceraya gidiyorum. Uzun bir süre zorlukları aşıp derin bir nefes aldıktan sonra yanınıza geleceğim. Ama orada da aldığım her nefes de sizi unutmayacağım."

NAGİHAN KARADERE

"Evet arkadaşlar bu son gönderim. Zorlu mücadelede yanımda olacak fanlarıma ve destekçilerime çok teşekkür ederim. Umarım yolun sonu şampiyonluk olur. Sizleri seviyorum hakkımızda hayırlısı olsun."

ADEM KILIÇCI

"Hüzünlü bir akşamüstü, yurda veda ederken. Birlikte çıktığımız son yolculuğumuza kalbimde sizlerle gidiyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız şimdi de yalnız gitmiyorum. Bu yola kazanmayı hayal ederek, kaybetmeyi de göze alarak çıktık. Zor ve uzun bir serüven bizi bekliyor. Ulaşılması gereken bir hedef, verilmesi gereken bir mücadele ve kazanılması gereken bir All Star şampiyonluğu var… Unutmayın; yeni bir hedef, yeni bir mücadele, yeni bir şampiyonluk bizi bekliyor."

MERT ÖCAL

"Arkadaşlar bu son paylaşımımla sizlere bir süreliğine veda ediyorum. Hepinize güzel bir sezon dilerim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere."

OGEDAY GİRİŞKEN

Bu gitmeden önceki son paylaşımım. Yazılacak, söylenecek çok şey var ama ben konuşarak değil, koşarak ve ortaya karakterimi koyarak sonuca ulaşmak istiyorum. Bütün emeklerimin çok kısa bir özeti sizlerle. Performansınız sizi finale taşır, karakteriniz şampiyon yapar! Hoşça kalın."

YASİN OBUZ

"Öncelikle yeni bir heyecan içinde bulunacağım için çok mutluyum. Benim destekleyen sevenlerim için elimden gelenin en iyisini yapacağıma ve asla pes etmeyeceğime söz veriyorum. Bana bu yolda destek olan tüm aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma ve sevenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Gözümün gördüğü hiçbir şey korkan biri değilim çok şükür ve bu böyle de devam edecek. Asla kimseye boyun eğmeyeceğim ve asla hak yemeyip hak yedirmeyeceğim. Yolumuz uzun ve çetin. Sizlerin varlığını her zaman gökyüzüne baktığımda hissedeceğim. Anne düşersem sakın üzülme. her düşüşüm daha güçlü kalkış sebebimdir. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hayırlısı neyse o olsun. Allah herkesin kalbine göre versin."

BATUHAN KARACAKAYA

"Batuhan kaçar... Dualarınızı eksik etmeyin sizleri çok seviyorum her şey çok güzel olacak inşallah."

ELİF GÖREN

"Mücadeleler içerisinden bir mücadele daha. Hayatım boyunca alışık olduğum şeylerden birisi bu "mücadele etmek"! Hayatımın her sürecini hak yemeden, kimsenin üzerine basmadan, saygısızlık yapmadan ve en önemlisi de bana yapılsa bile aynı şekilde karşılık vermeden geçirdim. Bundan sonrası için de planım bu! Survivor 2022 boyunca tüm emeğimi parkurlara ve takım arkadaşlarıma vereceğim. Bizler oyunun içerisindeyiz ancak asıl kahramanlar izleyen, en az bizim kadar heyecanlanan ve emek veren sizlersiniz. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma mutlak sağlık ve güzel bir sezon diliyorum. Sizlere de gönülden destekleriniz için tekrar ve çokça teşekkürler. Eksik olmayın, dualarınızı esirgemeyin. Güzel günler göreceğiz hep birlikte…"

SEMA AYDEMİR

"Hadi bakalım. Bize açlıklar size afiyetler…. Döndüğümde isterim hepsinden! Bizim yerimize yiyin, için, gezin, sevdikleriniz yanınızdayken kıymetini bilin."

SEDA OCAK

"Gün geldi, en sevdiklerimize veda etme vakti. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle hakkımızda hayırlısı olsun. Tüm sevenlerim arkadaşlarım dostlarım şunu bilsin ki… karakterimden asla ödün vermem, kimsenin hakkını yemem, oyun telaşı dışında kimsenin kalbini bilerek kırmam, canını yakmam. Sadece ben değil herkes hata yapabilir. Sevenlerimden tek ricam bu bir yarışma ben kiminle ne yaşarsam yaşayayım benim için kimsenin kalbini kırmamaları. Hepinizi çok seviyorum. Ben elimden geleni yapacağım sonuç hayırlısı. Tüm arkadaşlarıma sağlıkla bitirdiğimiz, hak edenin kazandığı bir sezon diliyorum. Allah'a emanet olun."

HİKMET TUĞSUZ

"Bu gece Dominik'e gitmek üzere Türkiye'den ayrılıyoruz. Şampiyonluk hedefiyle gittiğim bu yarışma boyunca siz beni izleyeceksiniz ancak ben sizlerle görüşemeyeceğim, sizinle konuşamayacağım ve haberlerinizi alamayacağım. Umuyorum ki daha önceki tüm hatalarımdan ders alıp onları tekrar etmeden şampiyonluk hedefime ulaşacağım. Kalbinizin, duanızın ve desteğinizin hep benimle olacağını biliyorum. Ben de hepinizi aklımda ve kalbimde taşımaya devam edeceğim. Ben hedefime ulaşıp geri dönene kadar kendinize iyi bakın."

ANIL BERK BAKİ

"Sevgili dostlar; Güzel bir sezon bizi bekliyor. En iyilerle yarışmaktan her zaman keyif aldım, almaya da devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan şüpheniz olmasın. Desteğinizi her an arkamda hissetmekten büyük güven duyuyorum. Sizden tekrar ricam; sosyal medyada nefret ve kin söylemlerinden kaçınalım, her zaman kendimize yakışanı yapalım. Bırakın biz adada yarışalım. Burada da başkalarının yanlışlarından değil, kendi doğrularımızdan beslenelim. Kimseye kötü söz veya yakıştırma yapmayalım. Sizi seviyorum... Kalın sağlıcakla…"

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet