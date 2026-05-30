Kılıçdaroğlu'nun zor anları: Elindeki güvercini bir türlü uçuramadı

Mahkeme kararıyla 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlaşma programında kameralar önünde zor anlar yaşadı. Kürsüden partililere seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından barış mesajı vermek için beyaz bir güvercin uçurmak istedi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun tüm çabalarına rağmen elindeki güvercin bir türlü havalanmadı. İnatçı kuş, uçmamakta direnirken Kılıçdaroğlu çareyi, güvercini korumasına devretmekte buldu.

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevine döndü ve Genel Merkez önünde partililerle bayramlaştı.
  • Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından barış güvercini uçurmak istedi ancak güvercin elinden uçmayı reddetti.
  • Güvercini uçuramayan Kılıçdaroğlu, kuşu yakın korumasına teslim etti ve koruma güvercini tek hareketle uçurdu.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevine geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıllık aranın ardından geldiği Genel Merkez binası önünde partililerle bayramlaştı. Parti içi gündeme dair sert açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun programına, kapanışta yaşanan "güvercin krizi" damga vurdu.

"ARINACAĞIZ" DEDİ, BARIŞ GÜVERCİNİ UÇURMAK İSTEDİ

Genel Merkez önünde toplanan kalabalığa hitap eden ve parti içinde köklü bir değişim sinyali veren Kılıçdaroğlu, "Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak. Burası hepimizin, halkın yuvasıdır" diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmanın ardından, parti içi barışa gönderme olarak Kılıçdaroğlu'na beyaz bir güvercin takdim edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAVALANMADI

Kürsüde beyaz güvercini eline alan Kılıçdaroğlu, kuşu gökyüzüne bırakmak istedi. Ancak inatçı güvercin, Kılıçdaroğlu’nun elinden bir türlü uçmak istemedi. 

Kanat çırpmasına rağmen havalanmayı reddeden ve CHP liderinin eline adeta tutunan kuş, sahnede zor ve komik anların yaşanmasına neden oldu. 

KORUMASINA DEVRETTİ 

Çevredeki partililerin ve kameraların şaşkın bakışları arasında güvercini uçurmayı başaramayan Kılıçdaroğlu, hayvana zarar vermemek adına inatçı kuşu yanındaki yakın korumasına teslim etmek zorunda kaldı. O anlar saniye saniye objektiflere yansırken koruma güvercini tek hareketiyle gökyüzüne yolladı. 

Elif Yeşil
