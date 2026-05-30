Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programı öncesi CHP Genel Merkezi'nde hazırlıklar tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün parti genel merkezinde gerçekleştireceği bayramlaşma programı öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine tekrardan gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle bugün CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Bayramlaşma programı kapsamında genel merkez binasına Kılıçdaroğlu'nun posterinin asıldığı görülürken, program öncesinde çeşitli pankart ve afişlerin de yerleştirildiği gözlemlendi. Hazırlıkların tamamlandığı parti binasında, partililer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek program için gerekli düzenlemelerin yapıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı