Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurban Bayramı'nı geride bırakmaya hazırlanırken hayvancılık sektöründe emek veren üreticilerin bayram bilançoları sosyal medyada ilgi odağı olmaya başladı. Bu isimlerden biri de kendi yetiştirdiği 28 büyükbaş hayvanın satışını tamamlayan kadın besici oldu. Başarılı satış grafiğiyle dikkat çeken kadın üretici, kurbanlıkların 2025 yılındaki tedarik maliyeti ile 2026 yılı kurban dönemindeki net satış tutarını sosyal medya hesabından paylaştı.

MALİYET VE SATIŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI

Kadın besicinin yaptığı paylaşıma göre; 28 adet büyükbaş hayvandan elde edilen ciro ve maliyet tablosu şu şekilde gerçekleşti:

2025 Yılı Alış Fiyatı: 2.212.987 TL

2026 Yılı Satış Fiyatı: 5.569.212 TL

Geçtiğimiz yıl kurbanlıkları bünyesine katmak için 2.2 milyon TL'nin üzerinde bir bütçe ayıran kadın üretici, Kurban Bayramı süresince yaptığı başarılı satışların ardından toplamda 5.5 milyon TL'yi aşan bir gelir elde ettiğini ilan etti.