Icardi İstanbul'a geri döndü

Galatasaray ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Mauro Icardi, yeni kontrat görüşmeleri için İstanbul'a döndü. Arjantinli yıldızın maaş beklentisi ve takım içindeki rolü konusunda yönetimle henüz anlaşma sağlayamadığı öne sürüldü.

JAPONYA TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi, sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Japonya'da tatilini sürdüren 32 yaşındaki golcünün, yeni kontrat sürecini yakından takip etmek amacıyla programını yarıda keserek Türkiye'ye döndüğü belirtildi. İddiaya göre Icardi, bundan sonraki görüşmelerde bizzat yer almak istiyor.

MENAJERİ GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'nun bir süredir Galatasaray yönetimiyle görüşmeler yürüttüğü öğrenildi. Ancak taraflar arasında yapılan temaslara rağmen henüz ortak bir noktada buluşulamadığı ifade edildi. Bu nedenle Icardi'nin de sürece doğrudan dahil olma kararı aldığı öne sürüldü.

MAAŞ KRİZİ DEVAM EDİYOR

Görüşmelerdeki en önemli pürüzün yıllık ücret olduğu belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek'in takımda kalmasını istediği Icardi'ye yıllık net 4 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Ancak menajer Elio Pino'nun bu öneriyi kabul etmediği ve taraflar arasında maaş konusunda önemli bir fark bulunduğu öne sürüldü.

İKİNCİ FORVET OLMAYA SICAK BAKMIYOR

Taraflar arasındaki bir diğer anlaşmazlık konusu ise oyuncunun takım içindeki rolü. Victor Osimhen'in mevcut durumda takımın birinci santrforu konumunda bulunması nedeniyle Icardi'nin ikinci forvet olarak değerlendirilmek istemediği ifade edildi. Arjantinli yıldızın düzenli forma garantisi talep ettiği öne sürülüyor.

OKAN BURUK YENİ FORVET İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise Icardi takımda kalsa bile yeni bir santrfor transferi yapılmasını istediği iddia edildi. Bu nedenle deneyimli golcünün beklediği süreleri bulmasının zor olabileceği ve taraflar arasındaki görüşmelerin bu noktada kilitlendiği belirtildi.