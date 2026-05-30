Profil fotoğrafını değiştiren Ersun Yanal'dan bir bomba paylaşım daha

Fenerbahçe'yi Süper Lig'de son şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın ardından yaptığı yeni paylaşım sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Profil fotoğrafını şampiyonluk dönemine ait bir kareyle değiştiren Yanal, bu kez "Yakında birlikteyiz" mesajı paylaşınca taraftarlar, "Herkes geri mi dönüyor?" yorumları yaptı.

ÖNCE PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, son günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Deneyimli çalıştırıcı kısa süre önce sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirerek Fenerbahçe'deki ilk döneminden bir kareyi kullanmıştı. Söz konusu fotoğrafın, sarı-lacivertli ekibin 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaştığı döneme ait olması taraftarların ilgisini çekmişti.