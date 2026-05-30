Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası adeta ikiye bölünen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kurban Bayramı arifesinde eşine az rastlanır bir siyasi krize sahne oldu. Başkent Ankara, aynı gün ve saatlerde iki farklı CHP liderinin bayramlaşma törenine ev sahipliği yaptı. Hukuki kararla koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde gövde gösterisi yaparken, Özgür Özel ise taraftarlarıyla Güvenpark'ta bir araya geldi.

ALANDA "HAİN KEMAL" SLOGANLARI YÜKSELDİ

Özgür Özel’in ev sahipliğinde Güvenpark’ta gerçekleştirilen alternatif bayramlaşma programına katılarak sahneye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, alandaki partililerin hep bir ağızdan "Hain Kemal" sloganları atması üzerine konuşmasına başlamakta güçlük çekti.

Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizler 2019'da göreve geldikten sonra yapacağımız faaliyetlerle, yolsuzluk yapmadan nasıl yönetileceği gösterdik. Yerel seçimlerden sonra ilk defa yüzde 38 aldık... Ankara'da da sizlerin desteğiyle yüzde 60 alarak, yaptığımız çalışmaların onay aldığını gördük.

Öğrenciler, işçiler arasında bir umut doğdu. İlk defa iktidar umudu doğdu. Demokrasiye inanan herkesin bir araya gelmesini, yumruk gibi olmasını istedim.

İktidarı değiştirip, parlamenter sisteme geçilmesini istedik. İlk defa bir İktidar partiyi bölmek istedi. İnsanların değişim umudu, benim kişisel vefa duygumun çok önündedir. İnsanların umudu tüketecek bir durumda olmaktansa siyaseti bırakacağımı söyledim.

Bizim insanların umudunu yeşertmemiz gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin birlik ve beraberliği savunduk. CHP sıradan bir parti değildir. CHP'yi zayıflatmaya, yıpratmaya yönelik her girişim Cumhuriyet'i hedef almaktadır. Bu ülke kolay kurulmadı.

Yalnızca CHP'lileri değil, millet iradesine inanan herkese çağrıda bulunuyorum. Birlikte hareket etmezsek bugünü değil yarını da kaybedeceğiz.

Benim en başından beri duruşum demokrasiden yana olmuştur. CHP en kısa zamanda kurultaya gitmelidir. Gelin oyunu bozalım. Milyonlarca muhalifin iktidar yürüyüşünü devam ettirelim."