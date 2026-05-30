Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hareketlilik sürüyor. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te CHP Genel Merkezi önünde partililerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

PARTİLİLER SAATLER ÖNCESİNDEN TOPLANDI

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinlemek isteyen çok sayıda partili, saatler öncesinden CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Genel merkez çevresinde yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar hazırladıkları pankartlarla destek mesajları verdi.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Toplanan kalabalık arasında yer alan emekli bir vatandaş, taşıdığı pankartlarla dikkat çekti. Vatandaş, "Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde 4 bin TL emekli ikramiyesi aldım. Onun sayesinde cebime giren o parayla da bugün buraya gelmek için bu destek pankartlarını yaptırdım. Kendisine helali hoş olsun, sonuna kadar arkasındayız" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.